Серия смертоносных торнадо: Москва соболезнует Вашингтону

Владимир Путин направил Джо Байдену телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей из-за серии мощных торнадо в нескольких штатах.

Путин отметил, что в России понимают горе тех, кто потерял родных при разгуле стихии. Президент России пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее глубокие соболезнования семьям погибших выразило российское посольство в США.

Из-за торнадо в Америке погибли более 80 человек. Основной удар пришелся на штат Кентукки – 70 жертв.

Вызванные бедствием перебои с электричеством затронули в штатах Теннесси и Кентукки более 200 тысяч человек, пишет "Интерфакс".

Губернатор Кентукки Энди Бешир назвал ситуацию одной из самых трудных за последнее время. Число жертв, сказал губернатор, может превысить 100 человек.

"События ужасны, это наиболее разрушительное, смертоносное торнадо в истории штата", – отметил Бешир.

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