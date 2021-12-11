Трагедия в США: число погибших может увеличиться до 100

В американском штате Кентукки прошел торнадо, погибли 70 человек. Однако губернатор штата Энди Бэшир считает, что до конца дня число жертв может вырасти до 100, пишет РИА Новости.

Сильнейший торнадо бушевал в южной части США вечером в пятницу, 10 декабря. Он преодолел почти 200 миль (около 320 километров). Еще четыре торнадо меньшего размера были зарегистрированы в ночь на 11 декабря.

В результате непогоды обрушилась крыша здания свечного завода в Мэйфилде, под завалами оказались люди. Пострадали и другие строения, повреждены линии электропередачи, из-за чего без электричества остались десятки тысяч человек. Ветром повалено большое количество деревьев, некоторые упали на дороги и перекрыли проезд.

В городе Монетт (штат Арканзас) торнадо частично разрушил дом престарелых, погиб один человек, еще пять пострадали.

В штате Кентукки введено чрезвычайное положение, в ликвидации последствий урагана участвуют подразделения Национальной гвардии.