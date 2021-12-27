Перелом позвоночника: на снежном склоне у Каширского шоссе погиб подросток

Прокуратура Москвы начала проверку после гибели подростка, который разбился, катаясь на тюбинге. Трагедия произошла на необорудованном склоне вблизи Каширского шоссе.

В конце спуска 15-летний мальчик наехал на дерево и ударился головой. Прохожие пытались оказать помощь, но он потерял сознание и скончался еще до приезда медиков. Предварительная причина смерти – перелом позвоночника в результате сильного удара.

"По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнения требований федерального законодательства и при наличии основания приняты меры прокурорского реагирования", – сообщила Людмила Нефедова руководитель пресс-службы прокуратуры города Москвы.

В Мособлдуме не исключают введения административного наказания для родителей за катание их детей на тюбингах вне предназначенных для этого мест. Такие действия будут расцениваться как оставление ребенка в опасности.