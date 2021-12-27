Новая белорусская конституция: главные поправки

В Белоруссии на всенародное обсуждение вынесен обновленный проект главного закона страны. Согласно новому проекту конституции, президент Белоруссии не может занимать свой пост более двух сроков, то есть один и тот же человек не может быть главой государства более 10 лет. Ему должно быть не менее 40 лет, 20 из них до выборов он должен прожить в Белоруссии. По истечении срока президентских полномочий экс-лидер становится пожизненным сенатором. Он не может быть привлечен к ответственности за действия, совершенные в период исполнения обязанностей, уйдя с поста президента.

Выбирает лидера народ республики на основе всеобщего избирательного права при тайном голосовании. Из-за границы выборы финансироваться не могут. Сместить главу государства вправе всенародное белорусское собрание из-за тяжелого преступления, нарушения конституции или государственной измены. В полномочия президента входит объявление режима чрезвычайного положения в случае попыток мятежа или массовых беспорядков. Срок действия полномочий парламента Белоруссии увеличен до пяти лет, в случае войны возможно продление.

Кроме того, документ обязывает граждан страны проявлять патриотизм и сохранять историческую память о героическом прошлом собственного народа.

Референдум по новой конституции Белоруссии планируется провести в феврале 2022 года. Суть принимаемых изменений состоит в перераспределении полномочий между органами власти. Глава государства Александр Лукашенко заявил, что придется заново отстроить систему в Белоруссии.