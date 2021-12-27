Герой далеко не светской хроники: последнее слово Кляйна

Отстраненный от должности мэр Томска Иван Кляйн, обвиняемый в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве, 27 декабря выступил в суде с последним словом. Чиновник категорически отказался признавать свою вину. По словам Кляйна, его невиновность доказывают показания многих свидетелей, а заведенные в отношении него дела он считает сфабрикованными. Ранее прокурор потребовал назначить отстраненному мэру наказание в виде пяти лет колонии.

Словно селебрити, отстраненный от должности мэр Томска Иван Кляйн машет из окна автомобиля. У здания Советского районного суда его аплодисментами встречает группа поддержки.

Вероятно, собравшиеся люди – сотрудники предприятия по производству пенных напитков, которым руководит супруга Ивана Григорьевича Галина Кляйн. Сам же он герой далеко не светской хроники, а криминальной – фигурант трех уголовных дел. Так что восторженный прием, скорее, бутафория, ради красивой картинки. За кадром же провокация и агрессия.

Дама в шубе и синей шапке пытается выбить мобильный телефон из рук оператора съемочной группы программы "Вести. Дежурная часть". Старшая дочь Ивана Кляйна Наталья закрывает рукой едва ли не каждый объектив. Достается и корреспонденту – активность проявляет неизвестный мужчина. Он почему-то очень не хочет быть замеченным на мероприятии, куда, по идее, пришел добровольно.

Пока Наталья Кляйн рьяно отстаивала честь отца на улице, сам Иван Кляйн в зале суда выступал с последним словом. Туда прессу не пустили. Отстраненного мэра обвиняют в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. По версии следователей, чиновник выбивал льготы для своего пивного завода, который когда-то переоформил на родню. А еще не подпускал к земельным участкам рядом с предприятием других коммерсантов, зато легко выделял земли для своей дочери. Не той, что мешала журналистам, речь о Светлане Кляйн. Якобы с легкой руки влиятельного отца даме отошли почти 900 квадратных метров.

Иван Кляйн был задержан 13 ноября прошлого года прямо во время рабочего совещания. Тогда на еще действующего мэра надели наручники и в сопровождении бойцов спецназа ФСБ вывели из здания городской администрации. Первое интервью Кляйна в новом, непривычном для него статусе записал журналист ВГТРК Эдуард Петров:

– В пятницу 13-го к вам пришли в кабинет.

– Как ни странно, да, это было 13-го.

– Вы не чувствовали, что что-то произойдет?

– Вы знаете, ночью плохо спал.

– То есть не чувствовали, что у вас день так закончится, и вы выйдете из кабинета в наручниках?

– Да нет, конечно. Просил ребят: я же не сбегу, я сам выйду из кабинета. Но, к сожалению, у них своя служба.

На протяжении всего времени, пока длилось следствие, Кляйн твердил о своей невиновности. Вот и в последнем слове попросил суд оправдать его: "Мне было обидно до слез слышать из уст государственного обвинителя фразу о том, что благотворительность "Томского пива" увеличилась с 2013 года, так как Кляйн добивался повышения имиджа. Вот уж вспомнишь народную мудрость: Не делай добра – не получишь зла. Как можно было только додуматься до такого? Такими высказываниями можно ведь убить порыв, идущий от души: помогать людям и обществу".

Супруга обвиняемого Галина Кляйн – у нее тоже неприятности с законом, – напротив, выбрала другую тактику. Она признала вину в нападении на сотрудника правоохранительных органов при обысках в квартире. Тогда первая леди Томска налетела на оперативников с кулаками и впилась ногтями одному из них в лицо. Видимо, бросаться на людей – это семейное. Чуть позже стало понятно, почему женщина так рьяно защищала вход в жилище. Когда следователи все же вошли в квартиру градоначальника, из ее окна полетела вниз одна из самых дорогих в мировой истории подушек. В ней были спрятаны данные о банковских счетах – на них семья хранила почти полтора миллиарда рублей.

За агрессию, проявленную при следственных действиях, Галину Кляйн приговорили к двум годам заключения, правда, условно. А вот ее супруг, временно отстраненный от должности мэр Томска, на ближайшие пять лет рискует отправиться в колонию. Именно такое наказание для чиновника в суде попросила прокуратура. Каким будет приговор, станет известно еще в этом году: его должны огласить 30 декабря.