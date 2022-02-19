Загадочное дело: кто убил курицу, которая несла золотые яйца

Неожиданный поворот на этой неделе получила громкая история так называемого "раменского Отелло", бывшего главы подмосковного района Андрея Кулакова. Его судили за убийство любовницы – зампредседателя местной Общественной палаты, но минувшей осенью неожиданно оправдали. И вот в понедельник экс-чиновник вновь оказался под арестом, на этом настояла прокуратура. О чем на суде рассказала дочь погибшей общественницы? Для чего ей понадобилась скорая помощь и что за люди могли угрожать курице, несущей золотые яйца?

События вокруг процесса над бывшим главой Раменского района Подмосковья Андреем Кулаковым на этой неделе развивались так стремительно, что журналисты едва успевали их отслеживать, ведь дело громкое и таинственное. Экс-чиновника сначала обвиняли в убийстве своей любовницы – зампредседателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой. Потом оправдали и вновь вызвали в суд. Кулаков приехал туда из дома, как всегда уверенный в себе, чисто выбритый, с уложенными волосами. Он дал журналистам небольшое интервью и зашел в храм правосудия. Там его ждала первая неожиданность: арест по требованию прокуратуры.

"Я надеялся, что останусь на свободе и буду ходить как обычно. Ведь я никуда не сбегаю, если бы хотел, то уже сбежал бы", – сказал Андрей Кулаков, подсудимый.

Это признание Кулаков сделал уже во вторник. Бывшего чиновника доставили в суд под конвоем. Он выглядел уже не так бодро. Взгляд потух, прическа слегка растрепалась. Но, пожалуй, главные события произошли в четверг, когда на процесс пришлось вызывать скорую.

Плохо стало 14-летней дочери убитой Евгении Исаенковой. Она проходит свидетельницей по делу. Ребенку снова пришлось взглянуть в глаза предполагаемому убийце матери и пережить страшные события той ночи.

Школьницу допрашивали два часа. Ее показания – важнейшие в деле. Именно она последняя видела маму живой. По словам девочки, в ночь с 1- на 2 мая 2019 года Евгения Исаенкова оставила дома три своих смартфона, возможно, чтобы нельзя было определить ее по геолокации, взяла кнопочный телефон дочери и сказала, что отправляется на встречу с товарищем. Кем был этот товарищ, Евгения не уточнила.

Через несколько дней на окраине Раменского в белом "Мерседесе" нашли тело Евгении Исаенковой. Выяснилось, что преступник сначала избил ее, а затем задушил.

В конце мая по подозрению в убийстве задержали Кулакова. Незадолго до этого он написал заявление об уходе с поста главы района и якобы собирался уехать с супругой и сыном в Белоруссию. Женатого Кулакова и замужнюю Исаенкову связывал многолетний тайный роман. Они даже снимали квартиру для своих встреч.

"Догадки были, но догадки были какого характера, то есть у нас проходит мероприятие какое-то, либо официальное, либо неофициальное, так случалось, что Андрей с Евгенией оказывались вместе. И было заметно, какое-то теплое отношение, но об этом да, об этом говорили", – рассказал Владимир Лактюшин, коллега Кулакова и Исаенковой.

Это эксклюзивные фотографии из материалов уголовного дела. Автомобиль Евгении Исаенковой, в котором и нашли ее тело. Снимки оказались в распоряжении наших коллег из программы "Расследование Эдуарда Петрова".

Журналисты сняли большой фильм об этом загадочном деле. Эксперты обнаружили на панели и руле машины потожировые следы Кулакова. На переднем сиденье – кровь. На теле жертвы и даже на ее одежде также оказались биологические следы бывшего чиновника.

"На переднем сидении, на заднем сидении, на потолке автомобиля, даже на арке заднего колеса обнаружен генотип Кулакова, на одежде потерпевшей обнаружен генотип Кулакова", – рассказал Антон Сероус, и.о. руководителя Первого Управления по расследованию особо важных дел Главного Следственного Управления Следственного комитета РФ по Московской области.

Кулаков провалил полиграф, а в съемной квартире для встреч с Исаенковой кто-то провел генеральную уборку и уничтожил все улики.

Следователи частично восстановили удаленную переписку между любовниками – в ней и ссоры, и взаимные обвинения. Вероятно, Исаенкова настаивала на разводе Кулакова. А он не спешил уходить из семьи.

Сама женщина давно делила с законным мужем лишь крышу над головой. У каждого была своя личная жизнь. Возможным мотивом преступления называли и ревность.

Мол, Исаенкова крутила роман с молодым коллегой, якобы, чтобы позлить Кулакова.

"Возможно, потому что в решении вопросов она была, как волкодав. То есть у неё был сильный, волевой характер. Она вгрызалась в проблему, она требовала решения её, она предпринимала какие-то усилия, она могла связываться с людьми, у неё был обширный круг знакомых, через которых она действовала. Поэтому да, она красивая, утонченная, но при этом такая железная леди, как Маргарет Тэтчер, вот идеальное сравнение её с Маргарет Тэтчер", – рассказал Василий Лечкин, коллега Евгении Исаенковой.

О крутом нраве Исаенковой говорят многие и называют ее "решалой" на местном уровне.

Сам Кулаков неоднократно повторял, что Евгения в его команде была курицей, которая несла "золотые яйца".

Формально – как заместитель председателя районной Общественной палаты, она не подчинялась главе района. Но неофициально Исаенкова отвечала за соцсети и связь с населением. И прекрасно знала, кто и что говорит за спиной Кулакова.

"У меня есть предположение, что она была при Кулакове, как серый кардинал. То есть она занимала незначительную должность официально, но при этом она достаточно сильно влияла на политику в Раменском районе и на принятие решений", – считает Василий Лечкин.

"За моей спиной, получается так. Значит, она вела переговоры с людьми, которые связаны так или иначе с каким-то с выполнением каких-то наших подрядов муниципальных и так далее вопросов, с главами поселений она общалась именно с точки зрения финансовых вопросов. Не всё отражено в уголовном деле", – заявил Кулаков.

Возможно, Исаенкова действительно проворачивала какие-то сомнительные дела. Писали, что в ее телефоне были найдены сообщения с угрозами от неизвестных абонентов. А на двери ее белого мерседеса обнаружен след от ботинка, который, согласно экспертизе, не принадлежит Кулакову. В итоге, в октябре прошлого года суд присяжных признал Кулакова невиновным. Пять из шести народных судей проголосовали за то, чтобы отпустить экс-чиновника на свободу.

Но вскоре выяснилось, что один из присяжных был ранее судим. У другого отбывает наказание близкая родственница. Вердикт отправили на пересмотр. Кулаков тогда едва сдержал эмоции. Он явно не ожидал такого поворота событий. И вот на этой неделе все началось сначала. Подсудимый вновь сделал ставку на присяжных.

Шесть основных и пять запасных. Всего 11 человек. Именно столько присяжных заседателей присутствовало сегодня в зале. Новая коллегия была в полном составе. И теперь этих людей будут вводить в курс дела.

Новый процесс идет очень быстро. Журналистам запрещено снимать на заседаниях, чтобы не раскрывать личности присяжных. На уходящей неделе суд собирался трижды. И каждое заседание проходило в нервной обстановке. На последнем успокаивать пришлось не только девочку-подростка, но и подсудимого. Он едва не расплакался, когда просил прощения у мужа и дочери Исаенковой за разрушенную семью. Поверят ли новые присяжные в невиновность бывшего главы? Похоже, ждать развязки этой драмы осталось недолго.

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