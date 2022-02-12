Убийство "Мисс Кузбасс": двойная жизнь и другие неизвестные детали

На этой неделе столичные следователи рассказали жуткие подробности громкого дела об убийстве "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Поповой. С моделью, предположительно, расправился ее муж, бывший вице-мэр Новокузнецка. Сейчас он под арестом и заявляет, что преступление произошло случайно. Корреспондент программы "Вести. Дежурная часть" провела собственное расследование и выяснила, что смерть модели могла быть спланирована и причиной всему – двойная жизнь ее мужа. В репортаже – не известные ранее детали резонансной истории.

По громкому делу о расправе над "Мисс Кузбасс – 2010" Ксенией Поповой проведен следственный эксперимент. В нем участвовал ее супруг и предполагаемый исполнитель преступления Александр Попов. Предположительно, он сначала убил жену, а затем почти полгода обманывал ее родственников и друзей: вел соцсети и переписку от ее лица и уверял, что Ксения отправилась в путешествие по Африке. На оперативном видео – Попов в черной куртке и шапке, руки сковывают наручники. Он ведет полицейских и следователей в семейную спальню, где и было совершено убийство.

Судя по кадрам, Попов предельно спокоен. Он в деталях описывает подробности конфликта с женой. По его словам, ссора вспыхнула из-за того, что у пары сорвалась поездка в Турцию, где Ксения планировала отметить 30-летний юбилей. Мол, в день убийства она заявила, что поедет праздновать с подругой в Эмираты. А когда Александр выразил недовольство, якобы набросилась на него с кухонным ножом. Он же пытался отбиваться подушкой.

Слова Александра вызывают сомнения. Кухонный нож в спальне как-то не вяжется с несчастным случаем, на котором настаивает обвиняемый. По данным СМИ, Попов нанес Ксении несколько ранений. Однако сам он уверяет, что не хотел убивать жену. Якобы Ксения запнулась, они упали на пол, и он случайно вонзил в нее нож.

Эти жуткие подробности, похоже, не трогают Попова: на лице – ноль эмоций, в голосе – ни капли дрожи.

После этого, по словам Попова, он раздел жертву, упаковал и вынес на улицу, положил на заднее сидение автомобиля. "После этого я сидел и не двигался часа два. Не знал, что делать", – признается мужчина.

Попов уверяет, что хотел вызвать скорую и полицию, но почему-то спрятал тело в пакеты и вывез лес. Следователям он говорит, что был напуган и действовал как в тумане. Но зато хорошо запомнил место, где закопал свою убитую жену.

Александр и Ксения переехали в Москву несколько лет назад. До этого жили в Новокузнецке. Ксения – признанная красавица в Кузбассе, участвовала в нескольких модельных конкурсах. Вот 19-летняя девушка делится эмоциями о прошедшей фотосессии.

В 2010-м тогда еще студентка технического университета Ксения Сапожкова выиграла региональный конкурс красоты "Мисс Кузбасс – 2010".

Потом были лучшие мировые подиумы. Несколько лет Ксения работала за границей. Но в итоге вернулась в родной город, чтобы закончить вуз. Девушка попала на практику в администрацию Центрального района Новокузнецка. В то время ее возглавлял Александр Попов.

Он довольно рано сел в кресло чиновника. И, говорят, не без помощи отца, известного в городе предпринимателя. В 24 года Александр руководил отделом выдачи муниципальных грантов, затем возглавил администрацию Центрального района города. Но вскоре был уволен. Потом какое-то время возглавлял комбинат школьного питания, но и на этой должности не задержался.

"Многие говорят, что он производил впечатление мажора. Ну, действительно, такой слегка расслабленный, на дорогой машине. А через какой-то момент работы у него появился такой чиновничий гонор. Был у него такой ареал мажора", – вспоминает новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин.

В момент знакомства с Ксенией Александр был женат и воспитывал двоих детей. Но это его не остановило. Друзья Поповых поговаривают, что его родители не принимали Ксению и не общались с ней. Молодожены перебрались в Москву, Попов занял руководящую должность в крупной компании, а Ксения посвятила себя воспитанию пятилетней дочери. Одна из их знакомых, тоже в прошлом модель, Софья Лапицкая, полагает, что в семье давно были конфликты.

"Девушки часто живут не умом, а эмоциями. Она могла рассмотреть в нем какие-то качества, которыми он, может быть, пытался пустить пыль в глаза. Такие мужчины какое-то время играют роль, а потом происходит какое-то событие, после чего они теряют контроль. Судя по тому, как выглядела Ксения на некоторых кадрах в соцсетях, я видела, что она выглядела замученной, удрученной, угнетенной. Наверняка там было не все в порядке", – делится предположениями Софья Лапицкая, "Мисс Кузбасс – 2011".

На допросе у следователя Попов изображал скорбь. То надувал и без того пухлые губы, то вытирал ладонью невидимые слезы. И всячески пытался создать образ добропорядочного семьянина.

"Раскаиваюсь. Я жил этим человеком, любил этого человека и до сих пор не могу понять и принять все это", – заявил мужчина на допросе.

Попов почти полгода скрывал отсутствие Ксении: вел аккаунты в социальных сетях от ее лица, публиковал за нее фото из "мнимого отпуска" и вел переписку с родственниками. Все это время Александр жил обычной жизнью: ходил на работу, встречался с друзьями. А всего в нескольких километрах от дома находилось тело его убитой жены. После того как родные Ксении забили тревогу, скрывать пропажу стало сложно. Попов обратился за помощью в посольство ЮАР. Якобы супруга уехала на отдых и исчезла. Дипломаты направили его в полицию.

– Это вы осуществляли переписку в Instagram от имени Поповой? – спрашивает следователь.

– Да, я просто не знал, как дальше поступить. Да и самому не хотелось верить, что ее больше нет. Изображал иллюзию для себя, да и для других. Потому что для себя не принимал этой ситуации и не знал, что сказать родным и близким, – отвечает обвиняемый.

Воображение Попова рисовало все новые картины: то Ксения на отдыхе в Эмиратах, то зачем-то уехала работать аниматором на круизное судно в Африку, то заболела и попала в ковидный госпиталь. Следователи выслушали все эти глупые версии и выяснили, что Ксения не выезжала из страны, а ее телефон постоянно находился у мужа.

"Был произведен биллинг, который показал, что спустя несколько дней после того как, якобы Ксения пересекла границу Российской Федерации, телефоны Попова и Поповой находятся у одного оператора за пределами Москвы, в городе Челябинске. После чего было установлено, что Попов дает нам ложные показания, – рассказывает следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по городу Москве Александр Доронин. – Он повез свою дочь к родителям в Новокузнецк, они выехали ему навстречу. И Челябинск был точкой встречи".

Похоже, после убийства супруги Александр вел двойную жизнь. По некоторым данным, он перевез из Новокузнецка в Москву свою первую жену с детьми и поселил их в новой квартире. Не исключено, что Попов просто хотел восстановить отношения с бывшей и решил устранить нынешнюю. По данным журналистов, первая жена обвиняемого сейчас проживает в высотке на окраине столицы. Дом новый, еще не все жильцы въехали в квартиры. Соседи вспоминают, что видели женщину на площадке, и приходят в ужас, узнав подробности семейной драмы.

Следователи говорят: за те полгода, что Александр обманывал окружающих и заметал следы, были потеряны важные улики.

"Изначально на момент совершения преступления Попов с супругой и с ребенком проживал на съемной квартире. В настоящее время жилье было уже продано и находилось у другого лица. И данным лицом был сделан капитальный ремонт в квартире. Действительно, это затруднило поиски следов совершенного преступления", – отмечает следователь по особо важным делам ГСУ СК РФ по городу Москве Александр Доронин.

Это не первая история, когда сказка превращается в жуткую быль о красавице и чудовище. Минувшей весной на Урале Дмитрий Журавлев убил свою жену-модель, а позже скрывал преступление. Его осудили на восемь лет. Еще одна нашумевшая драма – убийство модели Юлии Прокопьевой в Екатеринбурге. С ней тоже расправился муж, фотограф Дмитрий Лошагин. Суд приговорил его к десяти годам колонии. Мать Юлии Светлана Рябова сейчас внимательно следит за делом Ксении Поповой и уверяет, что в этих преступлениях очень много общего.

"Истории практически идентичны. В обоих случаях убийцы-мужья долгое время скрывали убийство и вели спокойную жизнь. В случае с Юлей это было несколько недель, в случае с Ксенией – полгода. История, конечно, жуткая. Я думаю, что здесь все еще зависит и от того, что такие красавицы скрывали, что становились жертвами семейного насилия, и просто терпели издевательства", – делится своими соображениями Светлана Рябова.

Корреспонденты показали кадры допроса Александра Попова профайлеру – эксперту по лжи. И вот, какое заключение он сделал.

"У меня сложилось четкая уверенность, что на данном видео он выдумывает, что все произошло случайно. – Все произошло случайно? – Да, абсолютно случайно. Вот этот момент. Во-первых, сбивается голос. Он не может нас обмануть. Это такая невербальная реакция, связки встают колом, тяжело говорить ложь. Этот вопрос был неожиданным. Он продумал показания, и это тоже видно по его жестам", – дает свое заключение профайлер, эксперт по языку жестов Илья Анищенко.

Родственники убитой Ксении отказываются от общения с журналистами и прерывают телефонные разговоры. По всей видимости, в ближайшее время в Новокузнецке пройдут похороны модели.

Теперь следователям предстоит установить, что это было: спланированное преступление или все же роковая случайность. Попов, обвиняемый в убийстве жены, отправлен в СИЗО. Возможно, в недалеком будущем он тоже поедет в путешествие, но не в Африку, куда он в своих лживых мечтах отправлял погибшую супругу, а на историческую родину – в Сибирь, лет на 15.