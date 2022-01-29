Днем снимал, ночью убивал: исповедь тиктокера

Юморист-убийца оказался под арестом. Специально для нашей программы краснодарские следователи раскрыли детали громкого дела тиктокера с пистолетом. В Интернете его знали как автора нашумевших роликов, а в реальности оказалось, что он предполагаемый грабитель, застреливший человека.

Известного краснодарского блогера Алексея Щетинина поклонники в соцсетях привыкли видеть в разных образах: выползающим с шашлыком из сугроба, сидящим с молоком на лице, даже купающимся в луже.

Но вряд кто-то из подписчиков ожидал увидеть блогера в казенном антураже. Юморист в тесной клетке ИВС, руки прикованы наручниками к решетке. Он уже не излучает прежнего веселья. Звезду соцсетей обвиняют в убийстве и серии разбойных нападений на дома и магазины. Интервью с Алексеем Щетининым мы записываем в изоляторе временного содержания ОМВД Анапы. Свою беседу он начинает с общих философских фраз. По всей видимости, сейчас ему совсем не до смеха.

- Зачем пошли на преступление?

- Его же никогда не планируешь. Преступником может стать любой, попасть в аварию и стать преступником, убить человека. Так что никто от этого не застрахован.

- То есть у вас это было спонтанно?

- Всегда все бывает спонтанно.

- У вас конкретно?

- Ну да, возможно.

Щетинин так ловко маскировался во время своих криминальных вылазок, что полицейские не сразу смогли установить его личность.

Кадры с камер наблюдения, установленных в одном из магазинов: предположительно, Щетинин с фонариком в руках. Лицо скрывают маска и капюшон. Судя по видео, налетчик опытный, действует быстро. Он ловко взламывает кассу и забирает всю наличность. Это, по мнению следователей, тоже Щетинин – в одном из частных домов ищет чем поживиться. Осторожно заходит в гостиную, смотрит по сторонам. Стремительно открывает ящики серванта и, похоже, находит деньги и украшения. Во время одного из таких налетов в декабре 2020-го блогер-грабитель застал в доме хозяина.

По данным следствия, тиктокер тайно пробрался в этот дом в станице Ахтанизовская. Похитил ювелирные украшения и деньги, несколько раз выстрелил в хозяина дома.

Шесть выстрелов в упор, у жертвы не было шансов.

Преступление было совершено в жилом доме. В ходе осмотра на месте происшествия были обнаружены следы от обуви и гильзы. Щетинин уже признался в этом преступлении.

- Вы как-то следили за этим домом? Вы понимали, есть там человек или нет?

- Нет, там не было человека.

- То есть вы высматривали? Вы следили, да?

– Нет, я просто посмотрел, там не было человека, и все.

- А потом вы зашли в комнату, вышел хозяин...

- Да

- И что вы сказали?

- Чтоб он лег и не двигался.

- А он?

- Начал двигаться

- А вы?

- Сработало.

- Что сработало?

- Получилось то, что получилось.

- Что получилось?

- Убийство. Выстрелил несколько раз.

- А как вы проникли в этот дом?

- Через открытую дверь.

- Вас не смутило, что дверь открыта и там наверняка есть люди?

- Да мало ли, человек забыл закрыть.

Следователи полагают, что Щетинин тщательно выбирал места для нападений. Оценивал по внешнему виду: если дом добротный, значит владельцы живут в достатке. Как следует из материалов уголовного дела, 44-летний блогер-юморист официально нигде не работал и промышлял на веселую жизнь кражами и разбоем.

Следователи проделали кропотливую работу, допросили десятки свидетелей и провели важные экспертизы.

"Стали проверяться ломбарды на территории Краснодарского края. В один из них были сданы похищенные ювелирные изделия. Была установлена семья обвиняемого Щетинина и сразу же были проведены обыски по местам жительства. Благодаря проведенным следственным действиям и судебным экспертизам был установлен генотип обвиняемого, совершившего данное преступление, который совпал с генотипом Щетинина", – рассказал следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю Инвер Кунов.

Когда Щетинин понял, что попал под подозрение, то сразу подался в бега. Блогера объявили в федеральный, а затем в международный розыск. Щетинина задержали благодаря комплексу мероприятий, проведенных оперативниками уголовного розыска из Анапы и Краснодара. Правоохранители по крупицам собирали информацию, сидели в засадах и прочесывали территорию. Оказалось, что предполагаемый грабитель изменил внешность и находился рядом. Его задержали в одной из бань Краснодара. Попариться он не успел – на запястьях защелкнулись наручники.

- За что задержан?

- По подозрению.

- В убийстве?

- Не знаю

- Знаешь, что находишься в розыске?

- Знаю.

В интервью нашей съемочной группе Щетинин так и не признался, где скрывался все это время, но уверял, что несколько месяцев не виделся со своими родными.

- А почему в Краснодаре пошли в эту баню? Вы же в розыске.

- А почему бы не сходить в баню, не попариться там хорошо? Мне больше нечего сказать. Единственное, что хочу сказать: я раскаиваюсь, но так вышло. Каждый идет дальше по жизни сам.

Мы побывали в поселке, где жил Щетинин. Судя по обстановке, блогеру-юмористу было не до хозяйственных дел: забор не достроен, нет даже калитки, на территории – покосившиеся постройки.

Тиктокер проживал в маленьком краснодарском поселке. Его дом расположен в нескольких метрах от моря. Как полагает следствие, Щетинин несколько лет вел двойную жизнь: днем снимал смешные ролики, ночью – грабил и убивал.

Соседи до сих пор не могут поверить, что добрый и смешной Щетинин может быть вором и убийцей.

У Щетининых – вся семья блогеры. У каждого – свой канал в соцсетях. На поприще молодежных развлечений выступила даже теща.

Как оказалось, зять уже давно не любимый. Родственники не общаются почти два года. По слухам, поссорились из-за контента в соцсетях. Жена Щетинина тоже ведет свой блог. Сразу после ареста мужа она съехала из общего дома. Мы разыскали Анастасию в другой станице. К нашей съемочной группе она вышла в солнцезащитных очках и со свежей укладкой. Одета не по погоде. Явно готовилась к съемкам. Мы задавали вопросы о муже, а дама беспокоилась только о себе.

- У меня сейчас там 10 подбородков будет. Можете сделать так, чтобы у меня было худое лицо?

- Вы оптимизм излучаете, а муж арестован.

- Меня Леха всегда так учил. Все будет нормально.

Анастасия Щетинина признается: они вместе прожили 14 лет, и она никогда не подозревала мужа в преступлениях. По ее словам, Алексей подрабатывал на стройке, семья всегда жила в достатке.

- Вам муж что говорил, когда он приносил украшения деньги?

- Он не приносил. Он работал прорабом на стройке, у него была своя команда. Строили дома с нуля. Я бы сейчас задумалась, но он не врал, он мне показывал видео до после ремонтов.

После недолгого общения Анастасия призналась: она догадывалась, что мужа задержат. Так ей сказали карты. А они, уверена блогер Щетинина, не врут.

- Я была морально готова. Я гадаю же. Уже много лет.

- И вы как-то раскладывали свою судьбу?

- Свою нет, Лехи. Когда мы вместе жили, я доверяла ему и никогда не делал расклад.

- Ну какие-то знаки были в картах?

- Я скажу так: он не святой.

Алексей Щетинин сознался и еще в одном преступлении – нападении на полицейских. В апреле прошлого года в пригороде Анапы его остановили стражи порядка для проверки документов. Щетинин несколько раз выстрелил правоохранителям в ноги и скрылся. Мы спросили у него: зачем, будучи успешным блогером, он шел на преступления? Щетинин долго подбирал слова.

- Так получилось, нет комментария вообще по этому поводу.

- Вы вообще понимали, что вас рано или поздно задержат?

- Ну да. Разные ситуации бывают, в стрессе человек же по-разному реагирует.

Следователи установили, что в обоих случаях Щетинин стрелял из боевого огнестрельного оружия. Сейчас они выясняют, откуда у блогера пистолет. По решению суда Алексея Щетинина отправили в СИЗО. Любитель публичной жизни теперь, вероятно, надолго останется наедине с собой. Пока в уголовном деле только два эпизода, но следователи полагают, что блогер-шутник может быть причастен к тридцати нападениям.