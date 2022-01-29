Днем снимал, ночью убивал: исповедь тиктокера

Юморист-убийца оказался под арестом. Специально для нашей программы краснодарские следователи раскрыли детали громкого дела тиктокера с пистолетом. В Интернете его знали как автора нашумевших роликов, а в реальности оказалось, что он предполагаемый грабитель, застреливший человека.
Известного краснодарского блогера Алексея Щетинина поклонники в соцсетях привыкли видеть в разных образах: выползающим с шашлыком из сугроба, сидящим с молоком на лице, даже купающимся в луже.
Но вряд кто-то из подписчиков ожидал увидеть блогера в казенном антураже. Юморист в тесной клетке ИВС, руки прикованы наручниками к решетке. Он уже не излучает прежнего веселья. Звезду соцсетей обвиняют в убийстве и серии разбойных нападений на дома и магазины. Интервью с Алексеем Щетининым мы записываем в изоляторе временного содержания ОМВД Анапы. Свою беседу он начинает с общих философских фраз. По всей видимости, сейчас ему совсем не до смеха.
- Зачем пошли на преступление?
- Его же никогда не планируешь. Преступником может стать любой, попасть в аварию и стать преступником, убить человека. Так что никто от этого не застрахован.
- То есть у вас это было спонтанно?
- Всегда все бывает спонтанно.
- У вас конкретно?
- Ну да, возможно.
Щетинин так ловко маскировался во время своих криминальных вылазок, что полицейские не сразу смогли установить его личность.
Кадры с камер наблюдения, установленных в одном из магазинов: предположительно, Щетинин с фонариком в руках. Лицо скрывают маска и капюшон. Судя по видео, налетчик опытный, действует быстро. Он ловко взламывает кассу и забирает всю наличность. Это, по мнению следователей, тоже Щетинин – в одном из частных домов ищет чем поживиться. Осторожно заходит в гостиную, смотрит по сторонам. Стремительно открывает ящики серванта и, похоже, находит деньги и украшения. Во время одного из таких налетов в декабре 2020-го блогер-грабитель застал в доме хозяина.
По данным следствия, тиктокер тайно пробрался в этот дом в станице Ахтанизовская. Похитил ювелирные украшения и деньги, несколько раз выстрелил в хозяина дома.
Шесть выстрелов в упор, у жертвы не было шансов.
Преступление было совершено в жилом доме. В ходе осмотра на месте происшествия были обнаружены следы от обуви и гильзы. Щетинин уже признался в этом преступлении.
- Вы как-то следили за этим домом? Вы понимали, есть там человек или нет?
- Нет, там не было человека.
- То есть вы высматривали? Вы следили, да?
– Нет, я просто посмотрел, там не было человека, и все.
- А потом вы зашли в комнату, вышел хозяин...
- Да
- И что вы сказали?
- Чтоб он лег и не двигался.
- А он?
- Начал двигаться
- А вы?
- Сработало.
- Что сработало?
- Получилось то, что получилось.
- Что получилось?
- Убийство. Выстрелил несколько раз.
- А как вы проникли в этот дом?
- Через открытую дверь.
- Вас не смутило, что дверь открыта и там наверняка есть люди?
- Да мало ли, человек забыл закрыть.
Следователи полагают, что Щетинин тщательно выбирал места для нападений. Оценивал по внешнему виду: если дом добротный, значит владельцы живут в достатке. Как следует из материалов уголовного дела, 44-летний блогер-юморист официально нигде не работал и промышлял на веселую жизнь кражами и разбоем.
Следователи проделали кропотливую работу, допросили десятки свидетелей и провели важные экспертизы.
"Стали проверяться ломбарды на территории Краснодарского края. В один из них были сданы похищенные ювелирные изделия. Была установлена семья обвиняемого Щетинина и сразу же были проведены обыски по местам жительства. Благодаря проведенным следственным действиям и судебным экспертизам был установлен генотип обвиняемого, совершившего данное преступление, который совпал с генотипом Щетинина", – рассказал следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Краснодарскому краю Инвер Кунов.
Когда Щетинин понял, что попал под подозрение, то сразу подался в бега. Блогера объявили в федеральный, а затем в международный розыск. Щетинина задержали благодаря комплексу мероприятий, проведенных оперативниками уголовного розыска из Анапы и Краснодара. Правоохранители по крупицам собирали информацию, сидели в засадах и прочесывали территорию. Оказалось, что предполагаемый грабитель изменил внешность и находился рядом. Его задержали в одной из бань Краснодара. Попариться он не успел – на запястьях защелкнулись наручники.
- За что задержан?
- По подозрению.
- В убийстве?
- Не знаю
- Знаешь, что находишься в розыске?
- Знаю.
В интервью нашей съемочной группе Щетинин так и не признался, где скрывался все это время, но уверял, что несколько месяцев не виделся со своими родными.
- А почему в Краснодаре пошли в эту баню? Вы же в розыске.
- А почему бы не сходить в баню, не попариться там хорошо? Мне больше нечего сказать. Единственное, что хочу сказать: я раскаиваюсь, но так вышло. Каждый идет дальше по жизни сам.
Мы побывали в поселке, где жил Щетинин. Судя по обстановке, блогеру-юмористу было не до хозяйственных дел: забор не достроен, нет даже калитки, на территории – покосившиеся постройки.
Тиктокер проживал в маленьком краснодарском поселке. Его дом расположен в нескольких метрах от моря. Как полагает следствие, Щетинин несколько лет вел двойную жизнь: днем снимал смешные ролики, ночью – грабил и убивал.
Соседи до сих пор не могут поверить, что добрый и смешной Щетинин может быть вором и убийцей.
У Щетининых – вся семья блогеры. У каждого – свой канал в соцсетях. На поприще молодежных развлечений выступила даже теща.
Как оказалось, зять уже давно не любимый. Родственники не общаются почти два года. По слухам, поссорились из-за контента в соцсетях. Жена Щетинина тоже ведет свой блог. Сразу после ареста мужа она съехала из общего дома. Мы разыскали Анастасию в другой станице. К нашей съемочной группе она вышла в солнцезащитных очках и со свежей укладкой. Одета не по погоде. Явно готовилась к съемкам. Мы задавали вопросы о муже, а дама беспокоилась только о себе.
- У меня сейчас там 10 подбородков будет. Можете сделать так, чтобы у меня было худое лицо?
- Вы оптимизм излучаете, а муж арестован.
- Меня Леха всегда так учил. Все будет нормально.
Анастасия Щетинина признается: они вместе прожили 14 лет, и она никогда не подозревала мужа в преступлениях. По ее словам, Алексей подрабатывал на стройке, семья всегда жила в достатке.
- Вам муж что говорил, когда он приносил украшения деньги?
- Он не приносил. Он работал прорабом на стройке, у него была своя команда. Строили дома с нуля. Я бы сейчас задумалась, но он не врал, он мне показывал видео до после ремонтов.
После недолгого общения Анастасия призналась: она догадывалась, что мужа задержат. Так ей сказали карты. А они, уверена блогер Щетинина, не врут.
- Я была морально готова. Я гадаю же. Уже много лет.
- И вы как-то раскладывали свою судьбу?
- Свою нет, Лехи. Когда мы вместе жили, я доверяла ему и никогда не делал расклад.
- Ну какие-то знаки были в картах?
- Я скажу так: он не святой.
Алексей Щетинин сознался и еще в одном преступлении – нападении на полицейских. В апреле прошлого года в пригороде Анапы его остановили стражи порядка для проверки документов. Щетинин несколько раз выстрелил правоохранителям в ноги и скрылся. Мы спросили у него: зачем, будучи успешным блогером, он шел на преступления? Щетинин долго подбирал слова.
- Так получилось, нет комментария вообще по этому поводу.
- Вы вообще понимали, что вас рано или поздно задержат?
- Ну да. Разные ситуации бывают, в стрессе человек же по-разному реагирует.
Следователи установили, что в обоих случаях Щетинин стрелял из боевого огнестрельного оружия. Сейчас они выясняют, откуда у блогера пистолет. По решению суда Алексея Щетинина отправили в СИЗО. Любитель публичной жизни теперь, вероятно, надолго останется наедине с собой. Пока в уголовном деле только два эпизода, но следователи полагают, что блогер-шутник может быть причастен к тридцати нападениям.