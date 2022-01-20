Силовики подтвердили задержание кубанского "зятя" – тиктокера

В силовых структурах подтвердили задержание кубанского блогера Алексея Щетинина, подозреваемого в совершении тяжких преступлений. Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, "звезде" Tik Tok инкриминируют серию краж, насилие в отношении силовиков и убийство.

По версии следствия, два года назад Щетинин забрался в дом жителя станицы Ахтанизовской Темрюкского района Кубани, застрелил его, похитил ювелирные украшения и скрылся. Год спустя, в ходе проверки документов в анапском селе Цибанобалка, блогер открыл стрельбу и ранил полицейских. После этого он был объявлен в федеральный розыск.

Ранее Алексей Щетинин получил широкую популярность в соцсетях, благодаря юмористическим роликам, которые снимала и выкладывала его теща. В частности, видео "Бегу с огорода домой, едет любимый зять" просмотрели миллионы пользователей.

После того, как на "звезд" обратили внимание СМИ, выяснилось, что теща ранее была лишена родительских прав и сидела за наркотики.

Официальной информации от правоохранительных органов по поводу задержания блогера пока не было.