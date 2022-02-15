История красавицы и чудовища: убийца "Мисс Кузбасс" вел двойную жизнь

Следователи рассказали жуткие подробности громкого дела об убийстве "Мисс Кузбасс – 2010" Ксении Поповой. С моделью, предположительно, расправился ее муж – бывший вице-мэр Новокузнецка. Сейчас он под арестом и заявляет, что преступление произошло случайно. Смерть модели могла быть спланирована, причиной всему – двойная жизнь ее мужа.

Уникальные кадры следственного эксперимента по громкому делу о расправе над "Мисс Кузбасс – 2010" Ксенией Поповой. На кадрах – ее супруг и предполагаемый исполнитель преступления Александр Попов. Предположительно, он сначала убил жену, а затем почти полгода обманывал ее родственников и друзей. Вел соцсети и переписку от ее лица и уверял, что Ксения отправилась в путешествие по Африке. На оперативном видео Попов в черной куртке и шапке, руки сковывают наручники. Он ведет полицейских и следователей в семейную спальню, где и было совершено убийство.

"В какой части комнаты это все происходило?" – спрашивают следователи.

"Вот здесь", – показывает мужчина.

Судя по кадрам, Попов предельно спокоен. Он в деталях описывает подробности конфликта с женой. По его словам, ссора вспыхнула из-за того, что у пары сорвалась поездка в Турцию, где Ксения планировала отметить 30-летний юбилей. Мол, в день убийства она заявила, что поедет праздновать с подругой в Эмираты. А когда Александр выразил недовольство, якобы набросилась на него с кухонным ножом.

"Она схватила нож после продолжительных разговоров начала мне угрожать, – заявляет Попов. – Нож сначала вот так был. Потом вот так. Угрожала сначала мне. Потом махать начала. Я схватил подушку. Я пытался отбить подушкой. Вот она махала. В итоге я схватил вот так".

Слова Александра вызывают сомнения. Кухонный нож в спальне как-то не вяжется с несчастным случаем, на котором настаивает обвиняемый. По данным СМИ, Попов нанес Ксении несколько ранений. Однако сам он уверяет, что не хотел убивать жену. Якобы Ксения запнулась, они упали на пол, и он случайно вонзил в нее нож.

"Сначала схватил вот так. Потом, чтобы выбить его (нож), – показывает мужчина. – Вот она начинает пятиться. Назад, назад. Утыкается, потому что здесь матрас лежал на полу. И падает туда, получается спиной уже вот так. И вот оказываюсь вот так".

Нож попадает в шею. Эти жуткие подробности, похоже, не трогают Попова. На лице – ноль эмоций, в голосе ни капли дрожи.

"После этого, согласно вашим показаниям, вы скрыли труп?" – продолжают следователи.

"Да. Раздел. Потом взял строительные мешки в подсобке, скотч, сумку клетчатую. И положил в тот угол, – продолжает рассказывать мужчина. – Я взял сюда труп, поместил его на одно плечо. Вынес. Здесь машина стояла, чуть левее, там, где. Я вышел из подъезда, повернул налево и положил на заднее сидение автомобиля. После этого я сидел и не двигался часа два. Не знал, что делать".

Попов уверяет, что хотел вызвать скорую и полицию, но почему-то спрятал тело в пакеты и вывез лес. Следователям он говорит, что был напуган и действовал как в тумане. Но зато хорошо запомнил место, где закопал свою убитую жену.

"Обвиняемый, укажите, по каким приметам вы нашли это место?" – спрашивает следователь.

"По этому темному дереву", – отвечает подозреваемый в убийстве собственной жены.

Александр и Ксения переехали в Москву несколько лет назад. До этого жили в Новокузнецке. Ксения – признанная красавица в Кузбассе, участвовала в нескольких модельных конкурсах. Редкие кадры – 19-летняя девушка делится эмоциями о прошедшей фотосессии.

"Мы работали с профессионалами высшего качества, с визажистами. Я подглядела одним глазком: фотографии будут просто суперские, я уверена", – рассказывает на них девушка.

В 2010 году тогда еще студентка технического университета Ксения Сапожкова выиграла региональный конкурс красоты "Мисс Кузбасс – 2010".

Потом были лучшие мировые подиумы. Несколько лет Ксения работала за границей. Но в итоге вернулась в родной город, чтобы закончить вуз. Девушка попала на практику в администрацию центрального района Новокузнецка. В то время ее возглавлял Александр Попов.

Он довольно рано сел в кресло чиновника. И, говорят, не без помощи отца – известного в городе предпринимателя. В 24 года Александр руководил отделом выдачи муниципальных грантов, затем возглавил администрацию центрального района города. Но вскоре был уволен. Потом какое-то время возглавлял комбинат школьного питания. Но и на этой должности не задержался.

"Многие говорят, что он производил впечатление мажора. Действительно, такой слегка расслабленный, на дорогой машине. А через какой-то момент работы у него появился такой чиновничий гонор. Был у него такой ареал мажора", – соглашается с такой оценкой новокузнецкий журналист Ростислав Бардокин.

В момент знакомства с Ксенией Александр был женат и воспитывал двоих детей. Но это его не остановило. Друзья Поповых поговаривают, что его родители не принимали Ксению и не общались с ней. Молодожены перебрались в Москву, Попов занял руководящую должность в крупной компании, а Ксения посвятила себя воспитанию пятилетней дочери. Одна из их знакомых, тоже в прошлом модель Софья Лапицкая, полагает, что в семье давно были конфликты.

"Такие мужчины какое-то время играют роль, а потом происходит какое-то событие, после чего они теряют контроль. Судя по тому, как выглядела Ксения на некоторых кадрах в соцсетях, я видела, что она выглядела замученной, удрученной, угнетенной. Наверняка там было не все в порядке", – предполагает "Мисс Кузбасс – 2011" Софья Лапицкая.

На допросе у следователя Попов изображал скорбь. То надувал и без того пухлые губы, то вытирал ладонью невидимые слезы и всячески пытался создать образ добропорядочного семьянина.

"Раскаиваюсь, – заявляет Попов. – Я жил этим человеком, любил этого человека, и до сих пор не могу понять и принять все это".

Попов почти полгода скрывал отсутствие Ксении. Вел аккаунты в социальных сетях от ее лица, публиковал за нее фото из "мнимого отпуска" и вел переписку с родственниками. Все это время Александр жил обычной жизнью: ходил на работу, встречался с друзьями. А всего в нескольких километрах от дома находилось тело его убитой жены. После того, как родные Ксении забили тревогу, скрывать пропажу стало сложно. Попов обратился за помощью в посольство ЮАР. Якобы супруга уехала на отдых и исчезла. Дипломаты направили его в полицию.

"Это вы осуществляли переписку в Instagram от имени Поповой?" – задали вопрос следователи.

"Да, я просто не знал, как дальше поступить. Да и самому не хотелось верить, что ее больше нет. Изображал иллюзию для себя, да и для других. Потому что для себя не принимал этой ситуации и не знал, что сказать родным и близким", – оправдывается бывший супруг королевы красоты из Кузбасса.

Воображение Попова рисовало все новые картины: то Ксения на отдыхе в Эмиратах, то зачем-то уехала работать аниматором на круизное судно в Африку, то заболела и попала в ковидный госпиталь.

Следователи выслушали все эти глупые версии и выяснили, что Ксения не выезжала из страны, а ее телефон постоянно находился у мужа.

"Был произведен биллинг, который показал, что спустя несколько дней после того, как якобы Ксения пересекла границу Российской Федерации, телефоны Попова и Поповой находятся у одного оператора за пределами Москвы в Челябинске. После чего было установлено, что Попов дает нам ложные показания, – пояснил следователь по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России по городу Москве Александр Доронин. – Он повез свою дочь к родителям в Новокузнецк, они выехали ему навстречу. И Челябинск был точкой встречи".

Похоже, после убийства супруги Александр вел двойную жизнь. По некоторым данным, он перевез из Новокузнецка в Москву свою первую жену с детьми и поселил их в новой квартире. Не исключено, что Попов просто хотел восстановить отношения с бывшей, потому и решил устранить нынешнюю. По нашим данным, первая жена обвиняемого сейчас проживает в высотке на окраине российской столицы. Дом новый, еще не все жильцы въехали в квартиры. Соседи вспоминают, что видели женщину на площадке и приходят в ужас, узнав подробности семейной драмы.

"Господи, Боже мой, я боюсь, – заявляет соседка. –Видела только женщину с собачкой".

Следователи говорят, за те полгода, что Александр обманывал окружающих и заметал следы, были потеряны важные улики.

"Попов с супругой и ребёнком проживал на съемной квартире. В настоящее время жилье было уже продано, и находилось у другого лица. И данным лицом был сделан капитальный ремонт в квартире. Это действительно затруднило поиски следов совершенного преступления", – отмечает следователь по особо важным делам Александр Доронин.

Это не первая история, когда сказка превращается в жуткую быль о красавице и чудовище. Минувшей весной на Урале Дмитрий Журавлев убил свою жену-модель, а позже скрывал преступление. Его осудили на 8 лет.

Еще одна нашумевшая драма – убийство модели Юлии Прокопьевой в Екатеринбурге. С ней тоже расправился муж, фотограф Дмитрий Лошагин. Суд приговорил его к десяти годам колонии. Мы показали кадры допроса Александра Попова профайлеру – эксперту по лжи. И вот, какое заключение он сделал:

"У меня сложилось четкая уверенность, что на данном видео он выдумывает, что все произошло случайно".

"Все произошло случайно?" – уточняют у подозреваемого.

"Да, абсолютно случайно".

"Вот этот момент. Во-первых, сбивается голос. Он не может нас обмануть. Это такая невербальная реакция, связки встают колом, тяжело говорить ложь. Этот вопрос был неожиданным", – отмечает профайлер.

Теперь следователям предстоит установить, что это было: спланированное преступление или все же роковая случайность? Попов, обвиняемый в убийстве жены, отправлен в СИЗО. Возможно, в недалеком будущем он тоже поедет в путешествие, но не в Африку, куда он в своих лживых мечтах отправлял погибшую супругу, а на историческую родину в Сибирь. Лет на 15.