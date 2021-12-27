Американский лидер Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2022 год в размере $768,2 млрд. По сообщениям американских СМИ, в эту сумму входят $300 млн на обучение и экипировку армии Украины, из них $75 млн – на летальное оружие. Ранее за бюджет проголосовали 363 конгрессмена (против 70) и 88 сенаторов (против 11), пишет The Hill.

В проект бюджета не вошли санкции в отношении газопровода "Северный поток 2" и поправки, запрещающие покупать российский суверенный долг. Однако $150 млн уйдет на развитие сотрудничества со странами Балтии в области безопасности, $4 млрд на Европейскую оборонную инициативу.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США убеждает Сенат США заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год, которая предполагала введение санкций против организаций за участие в сертификации и обслуживании "Северного потока-2". Всем виновным грозил запрет на въезд в США, блокировка счетов, судебные преследования.