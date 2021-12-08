Санкции по "СП-2" и суверенному долгу РФ не вошли в оборонный бюджет США – 2022

Положение о санкциях по "Северному потоку – 2" исключили из проекта оборонного бюджета США на 2022 год. Об этом говорится в документе, опубликованном профильным комитетом палаты представителей.

За ограничения выступали республиканцы, имеющие меньшинство в законодательном органе страны.

Кроме того, из документа убрали пункт, обязывающий вашингтонскую администрацию предоставлять конгрессу регулярные доклады о газопроводе. Не вошли в законопроект и санкции по суверенному долгу России.

В первоначальной редакции документ содержал поправку о запрете на приобретение и продажу лицами из США вновь выпущенных российских долговых обязательств. Как ожидается, до конца следующей недели проект бюджета примерно на 770 миллиардов долларов может быть одобрен палатой представителей и сенатом.