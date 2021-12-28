МИД РФ: мы должны быть готовы к любым всплескам неадекватности США

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский предупредил о возможных "всплесках неадекватности" со стороны США. Россия должна быть готова к этому и полагаться в основном только на собственные силы и возможности.

"Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников​​​", – пояснил дипломат в интервью РИА Новости.

Американцы постоянно нарушают международное законодательство, вводя односторонние санкции с опорой на национальные правовые акты. Принципы свободной торговли также нарушаются, добавил Дмитрий Биричевский.

Под американские ограничения, заключил Биричевский, попадает не только геополитический конкурент – Россия, но и просто неугодные властям США.

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