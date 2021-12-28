Из-за ЧП со стрельбой в больнице Ставрополья возбуждено дело

В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. Об этом сообщили в краевом главке прокуратуры.

По информации краевого управления Следственного комитета, врач, находясь в алкогольном опьянении, пришел с оружием в Петровскую районную больницу Светлограда, где его жена работает медицинской сестрой. Подозревая о служебном романе своей жены с одним из коллег, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения.

Мужчина успел выстрелить в дверь кабинета, после чего был задержан. Пострадавших нет. В соответствии с санкциями статьи, дебоширу грозит до семи лет тюрьмы. Решается вопрос об аресте задержанного.