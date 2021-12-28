Семейная драма обернулась уголовным делом

В городе Светлоград Ставропольского края врач-анестезиолог ворвался с оружием в больницу, сделал несколько выстрелов и стал выламывать двери. По словам очевидцев, мужчина был сильно пьян. Позже выяснилось, что таким образом доктор хотел выяснить отношения с бывшей супругой, которая работает в этом же медицинском учреждении. Обезвредить врача до приезда полиции смогли его же коллеги.

Отделение профилактики Петровской центральной районной больницы Светлограда 28 декабря день гудит от новостей, которых в таком учреждении никто и не ожидал. Днем в здании раздались выстрелы. А позже появилась информация о том, что вооруженный мужчина, проникнув в поликлинику, удерживает заложников. Последнее, правда, не подтвердилось. Агрессивный посетитель попал в руки силовиков, которые приехали по тревожному вызову.

Уже через несколько минут после задержания мужчины сотрудники учреждения озвучили первые версии ЧП. В виновнике переполоха медики признали своего коллегу – врача-анестезиолога Андрея Мирошниченко. Визит сюда, говорят, не был нападением на больницу. По мнению сотрудников, стрельба – итог бытового конфликта. Анестезиолог, считают, медики, пришел выяснить отношения с бывшей супругой – она работает здесь же медсестрой. Поговаривают, что Мирошниченко заподозрил экс-возлюбленную в измене. Вооружился и направился к ее месту работы. В ее кабинете в момент нападения находились и другие сотрудники. Увидев анестезиолога с автоматом, они в панике разбежались и закрылись в других помещениях. Как считает главврач больницы, Мирошниченко мог готовиться к такой атаке. Накануне он написал заявление об увольнении.

Почему на таком важном для города объекте отсутствует охрана, разберутся следователи. Они же изучат все обстоятельств и самой стрельбы. Врач Мирошниченко стал теперь фигурантом уголовного дела.

"Петровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. На месте происшествия работает следователь СК. В ближайшее время будет решен вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения. По уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", – проинформировала старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СКР по Ставропольскому краю Яна Павлова.

Кстати, самого Мирошниченко пациенты больницы характеризуют исключительно с положительной стороны: называют его отличным специалистом и очень уравновешенным человеком.

Что касается бывшей супруги задержанного, ее жизнь вне опасности. Но у женщины сильный шок, и сейчас она даже находится под капельницей. Если не считать этого и отметин от пуль на стенах и двери в кабинете больницы, больше о случившемся ничего не напоминает.