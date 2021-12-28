Лукашенко спросил у Поповой, что же будет завтра

В Санкт-Петербурге во вторник проходит неформальный саммит СНГ. Одной из основных тем стала совместная борьба с пандемией COVID-19.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетовал, что прогнозы специалистов по распространению конкретных штаммов коронавируса не сбываются.

По словам Лукашенко, белорусские и российские вирусологи сходятся в том, что развитие инфекции "очень трудно предсказать", передает телеканал "Россия 24".

Белорусский лидер обратился к присутствующей на встрече лидеров СНГ главе Роспотребнадзора Анне Поповой с вопросом: "Может, Вы скажете нам, что будет завтра, на что нам ориентироваться?".

Лукашенко интересовало, переносится ли штамм "омикрон" легче других вариантов, и будут ли появляться новые штаммы.

Анна Попова не смогла дать позитивный прогноз. У главы Роспотребнадзора пока нет надежд на "затухание" пандемии COVID-19.

В настоящее время в РФ официально зарегистрирован 41 случай заболевания штаммом "омикрон". Тяжелых случаев течения болезни не отмечено, рассказала ранее глава Роспотребнадзора.

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