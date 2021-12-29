Подарок Путину: питерский юрист отказался от иска к Деду Морозу

Юрист Игорь Мирзоев отозвал иск к деду Морозу, поданный в Великоустюгский районный суд Вологодской области, в котором обвинил Дела Мороза в том, что тот не исполнил ни одного его новогоднего желания, потребовал у ответчика подарки за 23 года и компенсацию в 10 миллионов рублей. Об отказе от иска Мирзоев сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Я, хорошенько подумав, решил, что хочу сделать президенту новогодний подарок в виде выигранного им дела. А то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб", – написал Мирзоев и сообщил, что ждет встречи с Владимиром Путиным лично, что вручить ему еще один подарок.

Об иске стало известно на Большой пресс-конференции Владимира Путина. Путин ответил, что он тоже юрист и может выступить адвокатом Деда Мороза и напомнил, что волшебник дарит подарки только "хорошим мальчикам и девочкам".

В свою очередь и на Мирзоева подали в суд. Юрист Эльнара Троицкая сочла иск Мирзоева злоупотреблением правом, а также обвинила его в распространении сведений, порочащих чувства верующих в Деда Мороза. С Мирзоева потребовали взыскать 10 миллионов рублей за моральный вред.