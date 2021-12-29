Претензии ЕС: и санкции ввести, и в госзакупках поучаствовать

Европа начала разбирательства с Россией в ВТО. Требует отменить контрсанкции и программу импортозамещения – они ЕС мешают.

Евросоюз жалуется, что европейские компании не принимали участие во всех тендерах российских компаний. В 2019 году стоимость опубликованных заказов госпредприятий, по их подсчетам, составила 23,5 триллиона рублей, или примерно 290 миллиардов евро, что эквивалентно 20% ВВП России.

В Брюсселе считают, что европейские компании к этим закупкам почти не допускают. Они недовольны тем, что на покупку иностранного оборудования надо получить разрешение комиссии по импортозамещению и соблюдать квоты.

Россия расширила программы по импортозамещению с 2015 года. Летом во время "Прямой линии" Владимир Путин отметил, что ограничения лишь усилили экономический суверенитет страны.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил: "Когда мы вступали в ВТО, мы изначально параграф, связанный с госзакупками, не подписывали. И второе, когда мы говорим о санкциях, – не мы их вводили. Если вы ввели санкции, мы должны производить свое так называемое импортозамещение. Тогда какие к нам претензии?"

В 2014 году ЕС, США и другие страны ввели ограничения против России. В ответ Москва ввела запрет на импорт некоторых продовольственных товаров. Сейчас некоторые считают, что Россия в качестве ответной меры может тоже обратиться к ВТО с просьбой разобраться с западными санкциями: насколько они обоснованы с международно-правовой точки зрения, почему были приняты в одностороннем порядке, в обход Совета Безопасности ООН.

В российском Минэкономразвития подчеркнули, что в этом споре "будут защищать наши правила закупок в рамках соответствующих судебных процедур".

Интересно, что и Соединенные Штаты высказали недовольство российскими контрмерами. По словам торгового представителя США Кэтрин Тай, Россия создает "преференции для товаров и услуг собственного производства; это ставит американских предпринимателей в экономически невыгодное положение и лишает честной конкуренции".

Это при том, что при Дональде Трампе Вашингтон сам нарушал правила ВТО и фактически развязал торговую войну с Пекином.

Глава российского МИДа Сергей Лавров напомнил: Китай завалил торговую организацию (ВТО) жалобами в адрес США из-за нечистоплотной конкуренции. Американцы в ответ по сути блокируют полноценную работу ВТО, не позволяя назначить должностных лиц на вакансии в органе по урегулированию споров.

Стратегия импортозамещения, по мнению специалистов, не мешает иностранцам локализовать свое производство в России. Так поступили в автопроме и пищевой отрасли – продукция французской молочной компании "Данон" производится внутри страны, а не импортируется.

Да и сам товарооборот между Россией и ЕС сейчас, даже несмотря на спор в ВТО, растет. По оценкам Минпромторга, в январе-октябре этого года он увеличился на 44% – почти до 224 миллиардов долларов.

Россия, несмотря на все споры в экономике и политике, пятый по значимости торговый партнер Евросоюза.