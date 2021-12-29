Невозвратные тарифы: подготовлен новый законопроект о туризме

Ростуризм подготовил законопроект о туризме, документ размещен на портале regulation​​​.gov.ru.

"Закон о туризме сильно устарел,.. он не помогает решать актуальные задачи отрасли, содержит много "серых" зон, недостаточно защищает права туристов", – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В законопроекте обновлено понятие "турист". "Это гражданин, который путешествует от 24 часов до года (в нынешнем законе – до полугода)", – пояснили в Ростуризме.

В новом законе предложено ввести невозвратный тариф для гостиниц, которые смогут предлагать услуги по минимальным ценам. Если турист оплатит номер по минимальной цене, но не приедет, то гостиница не вернет ему деньги.

Законопроект определяет понятие "туристический агрегатор". "Агрегаторы смогут указывать на своих электронных площадках более полные и правильные сведения для потребителей, например, реальное количество звезд, которое получила гостиница, а не то количество, которое гостиница сама указала при регистрации в системе", – отметили в Ростуризме.

Законопроект расширяет понятие "средство размещения": в список войдут гостевые дома, кемпинги, модульные гостиницы, круизные суда и поезда.

Ростуризм предложил изменить определение туристического продукта. Сейчас это проживание плюс транспорт, в новом законе предусмотрено проживание плюс любая другая туристическая услуга. Туристы получат защиту с юридической точки зрения, а турфирмы не смогут продавать туристические услуги, не вступая в реестр туроператоров.

В законопроекте прописаны понятия экскурсии, экскурсионной деятельности и туристического маршрута, предусмотрена градация маршрутов по статусу (национальные и региональные) и степени сложности, определен реестр маршрутов и требования к безопасности и качеству маршрутов. Таким образом, турист гарантированно получит заявленный уровень обслуживания на выбранном маршруте.

На маршруты повышенной сложности запретят выходить без предварительной регистрации и гидов-проводников.

Законопроект предусматривает систему финансовых гарантий от туроператоров. Взамен фонда персональной ответственности Ростуризм создаст новый фонд коллективной ответственности. Туроператоров обяжут делать отчисления с каждого проданного тура.

Размер выплаты туристу в случае банкротства туроператора пока не утвержден. В Ростуризме считают, что предельный размер выплаты должен составить 40 тыс. руб.

Деньги фонда предложено хранить на счетах в казначействе и направлять их только на возмещение стоимости тура или вывоз туристов.

Ростуризм предлагает включить в закон и систему эскроу-счетов. Речь идет о счете, на котором банк заморозит деньги туриста. Туроператор получит доступ к деньгам только после исполнения своих обязательств перед клиентом. "Турист гарантированно поедет отдыхать, потому что его услуга оплачена принимающей стороне, либо ему на руки вернут всю сумму", – пояснили в Ростуризме.

Законопроект предлагает создать систему предотвращения банкротств туроператоров. Ростуризм получит право исключать туроператоров из реестра в случае появления признаков финансовых проблем.

Ростуризм предложил также изменить систему страхования ответственности туроператоров, отмечает РИА Новости. "Туроператоров, которые начнут делать взносы в фонд коллективной ответственности, освободят от необходимости страхования своих обязательств. Страховаться должны только новые туроператоры в первые два года работы", – подчеркнули в Ростуризме.

При вхождении в единый реестр туроператор должен совершить разовый взнос: 100 тыс. руб. для выездного туризма и 50 тыс. руб. для внутреннего туризма.

Ростуризм рассчитывает, что новый закон примут до конца 2022 г., он вступит в силу с 2023 г.