Долги за несостоявшиеся туры сократились с 44 до 6,5 миллиарда рублей

Турбизнес восстанавливается после пандемии коронавируса. Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки снизились более чем на 80%. Сейчас долг составляет 6,5 миллиарда рублей, отметила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ранее долги перед 1 миллионом 300 тысячами туристов составляли 44 миллиарда. Сейчас обязательства уже выполнены перед 1,1 миллиона россиян.

Задача Ростуризма. По словам Догузовой, в том, чтобы оставшиеся долги были выплачены до конца 2022 года. В конце 2021 года Госдума приняла закон, который продлевает отсрочку выплат туроператорами по брони в страны, которые закрыли свои границы для туристов, напомнила глава Ростуризма в видеообращении, размещенном в Instagram. Сейчас правительственное постановление об этом находится на финальной стадии согласования. До конца февраля 2022 года оно будет принято, надеется Зарина Догузова.

Глава Ростуризма призвала туроператоров вернуть туристам долги по "очевидно открытым странам". К этому определению относятся Куба, Кипр, Хорватия, Турция, ОАЭ, Доминикана и ряд других стран.

Ранее Ростуризм запустил второй этап туристического кешбэка.