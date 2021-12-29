Запаниковал и заблудился: замерзший в Подмосковье ребенок плохо говорил

Трагедия в подмосковной Дубне: по пути в школу насмерть замерз 11-летний мальчик. Следственный комитет уже начал проверку. В том числе изучают кадры с камер наружного наблюдения, сообщает программа "Вести-Москва" (все выпуски можно увидеть на медиаплатформе "Смотрим").

По предварительным данным, мальчик не дождался нужного автобуса и сел в другой, потому что боялся опоздать на уроки. По дороге запаниковал, когда понял, что едет в другую сторону, вышел в незнакомом месте и заблудился. Водители не обратили внимания на ребенка, который шел вдоль трассы один.

"Выйдя на остановке общественного транспорта, он пошел в сторону района Левый берег города Дубна. Однако ни в школу, ни домой мальчик не пришел. В ходе проведения поисковых работ тело мальчика было обнаружено вблизи реки Южная Канава без внешних признаков насильственной смерти. Смерть ребенка наступила в результате обморожения", – сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя главного следственного управления СК РФ по Московской области.

По предварительным данным, мальчик провалился под лед, сумел выбраться, но потом потерял сознание и замерз. Мать ребенка обратилась в полицию, как только поняла, что до школы он не добрался. Но, увы, нашли мальчика слишком поздно.

Ребенок учился в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья, плохо говорил. Возможно, поэтому не смог обратиться за помощью к посторонним людям.