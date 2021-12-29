Погибший в Дубне мальчик пытался сократить путь до школы

Тело пропавшего в Дубне 11-летнего мальчика нашли рядом с дренажной канавой. По предварительной версии, направлявшийся в школу Максим попытался сократить путь, но провалился под лед. Он смог выбраться на берег, однако до дороги не дошел.

Мальчик с задержкой в развитии пропал утром 27 декабря. Знакомые утверждают, что он не успел на школьный автобус, а потому сел в обычную маршрутку, но по пути понял, что она направляется не туда. Максим вышел на остановке и направился в школу пешком – на записях с камер наблюдения видно, как он проходит по мосту и срезает путь в надежде успеть на урок. В учебное заведение он так и не пришел, домой тоже не вернулся. К вечеру его мама обратилась в полицию.

Ребенка искали стражи порядка и волонтеры. Спустя сутки, вечером 28 декабря, его тело нашли у Южной дренажной водоотводной канавы. По данным подмосковного управления СКР, мальчик умер в результате обморожения. Он, предположительно, провалился под лед, но смог сам выбраться, однако ни позвонить родителям, ни обратиться за помощью не смог или не успел.

У Максима остались четверо братьев и сестер, сейчас прокуроры проверяют, в какой обстановке они воспитываются. Ряд источников указывают, что семья была неблагополучная.