Ковид-запреты в регионах России: что нужно знать перед планированием отдыха

Главное – не усугубить ситуацию – из этого исходят власти регионов, в которых на новогодние праздники ограничения по ковиду будут продлены или даже ужесточены.

Среди них Краснодарский край, где число заболевших день ото дня растет. Режим повышенной готовности там будет действовать до 18 января.

Тем, кто собирается приехать на курорт во время праздников, нужно будет учитывать следующее: посетить торговые центры, спортзалы и бассейны могут только те, кто вакцинировался от ковида, имеет справку о перенесенном заболевании или медотводе. А с 30 декабря в крае изменят правила заселения в отели. Если раньше туристы могли пообещать сделать первую прививку на курорте, то сейчас попасть в гостиницу смогут только привитые. В отелях будут принимать исключительно QR-коды о прохождении вакцинации или справки о перенесенном заболевании.

Тем не менее на морские и горнолыжные курорты Краснодарского края в новогодние праздники поедет каждый третий покупатель туров. А загрузка отелей в Сочи ожидается на уровне 90 процентов, турпоток составит четверть миллиона человек.

"Остающиеся ограничения по QR-кодам не оказывает решающего влияния. Уровень вакцинации велик. И QR-кодами обзавелось достаточное количество россиян. Они либо вакцинированы, либо переболевшие", – утверждает Вадим Прасов, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров.

В Чувашии тоже ужесточают ограничения. Заболеваемость в регионе снижается, но темпы вакцинации недостаточны. Не привитым жителям запретят посещать гипермаркеты. А в Брянской области отменили массовые гуляния в новогоднюю ночь. На Ямале жесткие антиковидные ограничения продлены до апреля 2022 года. О полном запрете массовых мероприятий в дни новогодних праздников заявили власти Пермского края, Чечни, Ингушетии.

"По разному оценивают потери. С одной стороны покупателей меньше. Но выросли чеки. По нашим оценкам в зависимости от отрасли 30 процентов могут потерять от обычного новогоднего траффика", – считает Александр Калинин, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

Но в большинстве регионов власти не стали вводить новые ограничения. И даже пошли на смягчение мер. В Свердловской области рестораны и кафе, салоны красоты и фитнес-центры можно посещать без QR-кодов.

"23 декабря была встреча в Свердловской области. И предпринимателей услышал глава региона. Они отменили QR-коды для салонов. И это позволило отработать, как хотели. Это большое достижение", – говорит Нина Литвинова, вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты.

Власти Крыма до 20 января отменили требование о предъявлении медицинских сертификатов при посещении общественных мест, в том числе торговых центров. Запрет на посещение объектов общепита, театров и кино без QR-кодов официально снимается с 28 декабря в Севастополе. Город сохраняет лидерство по коллективному иммунитету к коронавирусу в стране. Привиты уже более 90% взрослого населения.

В целом местные власти нашли способ поддержать ресторанный бизнес в новогодние праздники – каждый пятый регион России смягчил ограничения в работе общепита – подсчитали в ТАССе. В десятках субъектах время работы кафе и ресторанов в новогодние праздник продлено до 2-3 ночи. В некоторых регионах им разрешили работать круглосуточно. Например, в Оренбургской области.

В Санкт-Петербурге общепит будет работать всю ночь только с 31 декабря на 1 января. Ограничения по коронавирусу в Москве будут носить точечный характер.