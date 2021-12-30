Хоккей. Молодежный чемпионат мира отменен после трех игровых дней

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса. Это официальное решение международной федерации.

Как сказано на ее сайте, это сделано из-за распространения штамма "омикрон". Игры прекращены, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников турнира, отмечается в сообщении.

До этого были отменены три матча, в том числе игра России и Словакии. Положительный результат, как утверждается, у Матвея Мичкова – нашего лучшего снайпера на чемпионате. На его счету – три заброшенные шайбы в двух матчах. Однако теперь сборной засчитали техническое поражение. Это уже подтвердили в федерации хоккея России.

Также в среду не состоялась встреча Чехии и Финляндии – у одного из игроков чешской команды оказался положительный тест на ковид-19. По правилам Международной федерации хоккея, чехи в этом матче также уступили со счетом 0-1.

А во вторник коронавирус обнаружили у двух игроков сборной США. Американцев тоже отправили на карантин, присудив проигрыш в игре со Швейцарией.