Российскую "молодежку" сняли из-за масок, а чешскую – из-за алкоголя

Неправильно надетые маски стали причиной снятия российских хоккеистов с рейса в Канаде. Об этом заявили в Федерации хоккея России. Накануне члены молодежной сборной должны были лететь домой с чемпионата мира.

Этим же самолетом в Европу возвращались чешские хоккеисты. К ним тоже были претензии. Сообщается, что они якобы пронесли на борт алкоголь. В итоге обе сборные задержались в Канаде ровно на сутки. Но уже завтра россияне вернутся в Москву.

Молодежный чемпионат мира должен был проходить в Канаде до 6 января, но был отменен из-за случаев коронавируса в нескольких командах, в том числе в российской.

Но есть и хорошие хоккейные новости. Александр Овечкин установил новый рекорд Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету россиянина наибольшее количество шайб, заброшенных в большинстве за всю карьеру. До сегодняшней ночи игрок клуба из Вашингтона делил это достижение со знаменитым канадцем Дейвом Андрейчуком. Но в матче против "Красных крыльев" из Детройта забил уже 275 такую шайбу и стал единоличным лидером.