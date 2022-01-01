"Пиво с собой, перекур в рукаве". Появились подробности инцидента с "молодежкой"

В новогоднюю ночь молодежные сборные России и Чехии по хоккею были сняты с рейса Калгари – Франкфурт из-за нетрезвого состояния, курения и отказа надеть медицинское маски, заявило финское издание.

Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию о снятии сборной с самолета. Сообщается, что сейчас обе команды вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт.

По данным агентства, действительно были зафиксированы случаи несоблюдения масочного режима, пиво с собой пронесли представители чешской делегации, а за курением в рукаве к самолету был замечен главный тренер сборной России Сергей Зубов.

Напомним, накануне Международная федерация хоккея (IIHF) из-за пандемии коронавируса и распространения нового штамма "омикрон" отменила стартовавший в Канаде молодежный чемпионат мира.

Российские хоккеисты на чемпионате мира успели провести два матча. В первой игре подопечные Сергея Зубова уступили шведам, а затем обыграли швейцарцев.