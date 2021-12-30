Игровой свитер Овечкина стал самым продаваемым в НХЛ

Игровой свитер с фамилией российского нападающего, капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкина – самый продаваемый в Национальной хоккейной лиге среди болельщиков

Вторым по полярности у фанатов является форма форварда "Питтсбурга" Сидни Кросби, а третье место занял свитер голкипера "Чикаго" Марка-Андре Флери.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, в пятерку популярных также вошли джерси Остона Мэттьюса из "Торонто" и игрока "Эдмонтона" Коннора Макдэвида.

Напомним, Овечкин в текущем сезоне набрал 48 (22 гола + 26 передач) очков в 32 матчах. Всего на счету Александра 1368 (752+616) очков в 1229 играх НХЛ.

В ноябре капитан "Кэпиталз" поднялся на четвертое место в списке лучших снайперов в истории Лиги, обойдя американца Бретта Халла. Впереди Овечкина лишь чех Яромир Ягр (766), а также канадцы Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).