Арктический холод отступит, но ненадолго

Столице оттепели по-прежнему не угрожают, хотя температура поднимется почти до ноля. А на северо-западе все начнет таять. На юге уже потеплело.

В Анапе словно возобновился бархатный сезон. Солнце так припекает, что к традиционному предновогоднему заплыву моржей присоединились гости города. Сегодня тот случай, когда температура воды и температура воздуха – одинаковые.

В континентальной части Кубани сегодня сгустились туманы. В Краснодаре видимость ухудшалась до ста метров. И причиной тому – тоже потепление. Вынос тепла был настолько мощный, что температура повышалась даже в полночь.

В то же время в другом южном регионе – в Волгоградской области машины утром продолжали буксовать в сугробах. А в одном из поселков Ростовской области решили наказать чиновника за плохую уборку улиц. Местные жители забросали снегом его машину и вход в здание администрации.

В Ростовской области уже начались оттепели, но пока они лишь немного подточили сугробы. Их высота по-прежнему соперничает с сугробами в снежной Перми. В Ростове-на-Дону слой снега такой же, как в Якутске. Волгоград по этому параметру опережает Омск. А в Белгороде сейчас более снежно, чем в Южно-Сахалинске.

Но уже грядущей ночью морозы на Русской равнине начнут отступать под напором более теплого атлантического воздуха. На северо-западе и в центре страны будет от -10 до -15, в Черноземье столбики термометров уже не опустятся ниже -10. В Краснодарском крае и на Ставрополье будет от 0 до +10. И лишь на Урале и северо-востоке Русской равнины сохраняться 20-градусные морозы.

Завтра днем атлантическая воздушная масса охватит еще большую территорию, а зона положительных температур заметно продвинется на север. В тепле окажутся Ростовская, Астраханская и Волгоградская области. В большинстве регионов Северо-Запада будет от 0 до -5. В центральной России почти везде от -5 до -10.

Утонувший в тепле в конце декабря Сочи в первые дни Нового года может утонуть по-настоящему. На смену весенней погоде придут сильнейшие ливни. Первого января на курорте около +9 и сильный дождь, может выпасть до 20 мм за сутки. В воскресенье, 2 января, осадки будут еще интенсивнее – до 50 мм.

В Санкт-Петербурге сегодня днем около -8, пасмурно. Завтра в городе начнется оттепель, будет идти мокрый снег, возможен гололед и налипание снега. Холодный фронт пройдет через Северную столицу как раз в новогоднюю ночь. Первого января погода будет более комфортной, днем около -4 и выглянет солнце. А затем вновь ударят морозы ночью до -13.

В столице небо уже затянули облака, а к вечеру пойдет снег. Все это признаки пришедшего к нам атлантического воздуха, а значит морозы будут ослабевать. Завтра днем от -3 до -5, что близко к климатической норме.

В новогоднюю ночь потепление продолжится, прогнозируется от -1 до -3 и небольшой снег. 1 января температура в Москве приблизится к нулю, на западе Подмосковья даже может начаться оттепель. Правда, потепление будет недолгим, и уже после полудня температура поползет вниз, а к ночи подморозит до -3. В воскресенье, 2 января столичный регион вновь окажется во власти арктического холода.