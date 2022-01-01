С 1 января мигрантов ждет выдворение из РФ за нарушение режима пребывания

C 1 января 2022 года нелегальных мигрантов будут высылать из России за незаконную трудовую деятельность. Об этом сообщили представители пресс-центра МВД РФ.

Как отмечается, за незаконное осуществление трудовой деятельности к иностранным гражданам помимо штрафных санкций (до пяти тысяч рублей) могут быть приняты следующие меры – выдворение за пределы России и запрет на обратный въезд.

Работодателям за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности придется заплатить штраф до 800 тысяч рублей за каждого нелегала, сообщает агентство "Интерфакс".

Граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины, у которых нет документов для работы на территории России, имеют право обратиться за получением патента без учета требований к заявленной цели въезда в Россию и к сроку подачи документов.

Граждане стран – членов Евразийского экономического союза могут заключить трудовой или гражданско-правовой договор вне зависимости от цели въезда в Россию. При этом работодатели, нанимающие иностранцев для оказания услуг или выполнения работ, должны оформлять с подчиненными трудовые отношения и в течение трех дней уведомлять об этом территориальные органы МВД РФ.

С 2020 года свыше семи миллионов иностранцев получили документы для законного осуществления трудовой деятельности в Российской Федерации.

В МВД сообщили, что значительное количество иностранных граждан находится в России в нарушение установленного режима пребывания.

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