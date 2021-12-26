Хуснуллин: пора выводить трудовую миграцию из тени

За 11 месяцев 2021 года МВД РФ запретило въезд в Россию 161 756 гражданам других государств и лицам без гражданства. Это ниже показателя 2020 года за аналогичный период на 9 тысяч случаев.

Как сказано в сводке МВД по миграционной ситуации, основными причинами запрета на въезд в Россию стали нарушение сроков временного пребывания и незаконная трудовая деятельность. Большая часть нарушителей приехала в страну из ближнего зарубежья в безвизовом порядке.

Как рассказала ранее начальник отдела по вопросам беженцев управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве Татьяна Дмитриева, почти четырем сотням мигрантов запретили посещение России на 40 лет за драки.

Тем временем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС высказался за прозрачную и четкую миграционную политику.

Как считает Хуснуллин, ясные правила помогут наладить в России официальное трудоустройство мигрантов.

"В Россию должны ехать люди, которые владеют русским языком, проработают тут минимум пять лет, будут официально платить налоги. Таких мигрантов мы ждем. А нелегалы и теневики нам не нужны, я первый борец с ними. Это потеря качества и лишняя головная боль", – сказал Хуснуллин.

Вице-премьер убежден, что наступила пора выводить процесс трудовой миграции из тени.

По мнению Хуснуллина, восполнить "страшный дефицит трудовых ресурсов" может привлечение россиян, уехавших в дальнее зарубежье, граждан Украины и Белоруссии, а также русскоговорящих жителей Прибалтики. Хуснуллин не исключает и использование на стройках труда осужденных, отметил.

Серьёзные трудности создала в строительной отрасли пандемия коронавируса, продолжил вице-премьер. Многие из работавших в России не вернулись после карантина.

"Вы должны понимать, что в реальности мигрант работает по двенадцать часов за деньги, которые мы платим россиянам за восьмичасовую смену. И где прикажете мне брать людей?" – сказал вице-премьер.

Поэтому либо надо вдвое повышать людям зарплату, либо пускать на стройки осужденных, считает он. Хуснуллин подчеркнул, что повышение стоимости рабочей силы отражается на конечной стоимости жилья.

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