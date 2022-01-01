Шольц поднял тему Украины в новогоднем обращении

В ходе своего первого новогоднего обращения к народу канцлер ФРГ Олаф Шольц затронул ситуацию вокруг Украины, заявив о нерушимости границ.

Шольц завершил речь темой внешней политики, напомнив, что 1 января Германия займет место председателя в Большой семерке, передает РИА Новости.

По словам Шольца, для Германии важно выступать на мировой арене вместе с другими странами, в том числе делать Евросоюз более суверенным.

"В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров", – заявил Шольц.

Между тем основная часть речи канцлера была посвящена темам, касающимся Германии.