Шольц встретится с Байденом, чтобы отправить сигнал Путину

Канцлер ФРГ Олаф Шольц перед поездкой в США дал интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, в котором отметил, что "тесная координация с европейскими партнерами и с США очень важна".

"Цель – направить Кремлю единый и сплоченный сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь жесткие последствия для России с политической, экономической и геостратегической точек зрения", – заявил Шольц.

Он также добавил, что "все европейские союзники в этом единодушны".

В воскресенье канцлер ФРГ отправляется в Вашингтон, а в понедельник проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, передает ТАСС.

15 февраля ожидается визит Олафа Шольца в Москву.

В последнее время в странах Запада и в Киеве много говорят и пишут о возможном вторжении России на Украину. Москва неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подобную информацию охарактеризовал как пустое и безосновательное нагнетание напряженности.

При этом он не исключил вероятность провокаций с целью оправдания подобных заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.