В Приморском Сафари-парке показали первого в мире лилигра

Приморский Сафари-парк с 2019 года является приютом для лилигра по имени Благ. Судьба этого царственного красавца необыкновенна: даже то, что он родился, уже само по себе чудо. Лилигр – это гибрид лигрицы и льва. При попытках такого скрещивания самки либо не могут забеременеть (90 процентов случаев), либо рождают мертвых детенышей (10 процентов случаев).

Благ – первый лилигр в мире. Он родился на полгода раньше Киары из Новосибирского зоопарка, которая считается первым лилигром официально.

Таким образом, лилигр – это редчайший зверь. Его назвали Благом в честь города Благовещенска, областного центра Амурской области.

Благ жил в небольшой клетке, однако сейчас для него выделили отдельный парк. Чтобы переселить зверя на новое место, его на время усыпили. Когда лилигр проснулся, он отправился исследовать новую территорию.

Приморский Сафари-парк показал, как хищник осваивается на новом месте. Теперь его можно посмотреть без решеток, на большой территории.