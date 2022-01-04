Le Figaro: причиной смерти обоих братьев-близнецов Богдановых был коронавирус

Стало известно, что французский шоумен русского происхождения Игорь Богданов, брат-близнец и коллега умершего Григория Богданова, погиб от коронавируса. Ему было 72 года. О его смерти сообщили 3 января 2022 года.

28 декабря 2021 года скончался Григорий. Причиной его смерти также было заболевание коронавирусом COVID-19.

И тот, и другой брат не были привиты. Их доставили в больницу в критическом состоянии, поместили в реанимацию, однако спасти не смогли.

Le Figaro, сообщившая о причине смерти близнецов, пишет, что у Игоря остались шестеро детей. У Григория не было наследников.

Братья прославились во Франции как телеведущие. Они вели научно-популярные программы в семидесятых годах прошлого века. Богдановы также запомнились экстраординарной внешностью, которую к тому же меняли с помощью пластических операций.