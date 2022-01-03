Названа причина смерти второго из братьев-близнецов Богдановых

Брат-близнец Игорь Богданов умер от последствий коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro.

Практически неделей ранее умер первый брат-близнец Григорий. У него тоже был коронавирус. Оба они привиты от COVID-19 не были. Отмечается, что и Григорий, и Игорь были госпитализированы в критическом состоянии. Их поместили в реанимацию. К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь Богдановым.

Братья стали популярными из-за своей внешности. Некоторые утверждают, что у них была акромегалия.

Григорий не был женат и не имел детей. У Игоря же осталось шесть наследников.