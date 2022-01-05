Девочка просто вышла погулять: подробности трагедии

Погибшая девочка из Костромы росла в нормальной семье, дома все было благополучно. Мать ребенка работала в кинотеатре уборщицей. Девочка в тот день пошла с ней на работу, но, пока мать наводила в зале порядок, заскучала и отпросилась на улицу посмотреть на новогоднюю елку.

Ранее сообщалось о страшном преступлении. Вечером 4 января 5-летняя девочка вышла погулять на улицу Северной Правды. Ее спустя непродолжительное время забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать двоих подозреваемых. Мужчины сознались в убийстве. Тело ребенка обнаружили в комнате общежития рядом с местом исчезновения. Возбуждено уголовное дело. Уточняется, что задержанные были ранее судимы, в том числе один из них – за сексуальное насилие и порнографию. Глава СК России Александр Бастрыкин взял расследование трагедии под личный контроль.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего ребенка. Он обещал оказать им всю необходимую помощь.