Попова сообщила о положительных переменах

Роспотребнадзор в среду сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом во всех регионах России.

Во время селекторного совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова потребовала сохранить охват тестирования на COVID-19.

Попова отметила, что в новогодние каникулы требуется особая тщательность в соблюдении мер, препятствующих заражению коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, пожилые россияне (старше 65 лет) по-прежнему наиболее уязвимы перед вирусом.

За сутки в стране заразились 15,77 тысяч человек. Скончались – 828.

С начала пандемии в России сделано 241,9 миллионов тестов на коронавирус, пишет "Интерфакс".

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