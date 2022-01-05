СМИ: из Казахстана в Европу начали улетать бизнес-джеты

Несколько частных бизнес-джетов улетели из Казахстана, сообщает telegram-канал KazTAG. По информации издания, все рейсы имели назначение в аэропорты европейских стран. Шесть самолетов взлетели из Алма-Аты, еще один борт – из столицы Нур-Султана. При этом правительственный бизнес-джет полетел в сторону России, передает telegram-канал Ateo Breaking.

Спрос на частные самолеты вырос на фоне народных протестов в республике.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменил свой рейс в Алма-Ату. Поначалу авиакомпания опровергла эти сообщения, но по состоянию на 17.00 по Москве на табло рейс Москва – Алма-Ата из "Шереметьева" числился как отмененный.