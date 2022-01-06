Российские авиакомпании отменяют рейсы в Казахстан

В охваченный беспорядками Казахстан отменяют рейсы российские авиакомпании. Аэрофлот отменил все рейсы на 6 и 7 января 2022 года. Продажу авиабилетов на свои и совместные с Air Astana рейсы до 23 января приостановила S7 Airlines. Это сразу три направления: Москва – Усть-Каменогорск, Новосибирск – Нур-Султан и Омск – Павлодар.

Запланированные на 7 января рейсы из Жуковского в Нур-Султан и из Екатеринбурга в Алма-Ату и обратно отменила авиакомпания "Уральские авиалинии". Пассажирам, пояснила пресс-служба авиаперевозчика, предложено переоформить билеты на поздние рейсы или вернуть авиабилеты в кассу. Причиной отмены рейсов стала ситуация в Казахстане, отмечает РИА Новости.

После массовых беспорядков, вспыхнувших сначала на западе Казахстана в Актау и Жанаозене, а затем перекинувшихся на Алма-Ату, в этой стране до 19 января введен режим чрезвычайной ситуации. В Казахстане был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов. Также на две неделе по всей стране с 23.00 до 7.00 введен комендантский час, а также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

В Алма-Ате в ходе нападения на аэропорт был разгромлен пассажирский терминал. В это время на летном поле находились пять иностранных самолетов. Пассажиры были своевременно эвакуированы. Также в Алма-Ате были разграблены офисы сразу пяти телеканалов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в наведении порядка к миротворческим силам Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). В Казахстан начали прибывать подразделения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана.