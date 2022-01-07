Аэропорт Алма-Аты не будет работать до полуночи 9 января (21:00 по московскому времени), сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Как передает РИА Новости, о дальнейших решениях относительно расписания работы аэропорт проинформирует дополнительно.

Массовые акции протеста начались в первые дни января в двух городах Казахстана – Жанаозене и Актау. Затем протесты распространились и на другие города. Участники демонстраций выступали против роста цен на сжиженный газ. Вскоре выступления превратились в беспорядки, погромы и столкновения с силовиками. Началось мародерство, на улицах появились боевики, которые стали нападать на государственные учреждения. Власти ввели чрезвычайное положение до 19 января.

Руководство Казахстана обратилось в Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о поддержке. Страны-члены организации направили в республику миротворцев. Руководство миротворческими силами принял командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков.