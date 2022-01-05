Теннисист Новак Джокович доигрался

Отправить домой первым же самолетом, если выйдет на корт – освистать. Такую реакцию вызвал в Австралии прилёт на турнир Большого шлема Новака Джоковича. Лучший теннисист планеты темнит с причиной отвода от вакцинации. А власти Австралии пока держат его в аэропорту Мельбурна и не впускают в страну. Только врачебные тайны здесь не уместны.

Скандал разразился после безобидного на первый взгляд новогоднего поздравления от первой ракетки мира. Пожелания, сердечки и одно слово, взорвавшее ситуацию вокруг Джоковича – exemption. Освобождение.

"Сегодня я лечу в Австралию. Погнали в 2022-й!" – призвал спортсмен.

Он ещё летел, но в Австралии ему уже были не рады. Страна, пережившая самый длинный ковидный локдаун, где только открыли границы между штатами, не готова впускать к себе непривитых. А Джокович превратил свою вакцинацию в детектив: о прививке молчал, почему впустят без неё, а он был в этом уверен, не уточнял. Хотя всячески намекал, что сыграет на турнире Большого шлема: тренировался в Испании с австралийским" комплектом мячей. Словно дразнил.

"Мы все сделали прививки. И тут появляется иностранец, для которого вдруг делают исключение, и он может играть. Позорище, я даже смотреть на это не буду", – говорят местные жители.

Ситуация дошла даже до главы австралийского правительства. И премьер-министр пообещал Джоковичу опрос с пристрастием прямо в аэропорту. Невзирая на регалии.

"Если он не вакцинирован, то должен предоставить доказательство, что для этого есть медицинские причины. Если их окажется недостаточно, он отправится домой первым же самолётом. Для Новака Джоковича не должно быть особых правил", – заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Главной интригой было, какие бумаги звезда тенниса покажет пограничникам. По законам штата Виктория, где в Мельбурне пройдёт первый турнир серии Большого шлема, въехать может либо человек с прививкой от коронавируса, либо освобождённый от вакцинации врачами. И то, что Джокович не вносил ясность, вызвало недоверие, выросшее в подозрение. Да, спортивные функционеры обмолвились: причина – медицинская.

"Любому, кто подходит под условия о медотводе, было разрешено приехать", – заявил генеральный директор Tennis Australia Крейг Тили

Но граница для Джоковича так и осталась на замке: освобождённым от прививки нужно оформлять другой тип визы. Разрешения от штата, от организаторов Аustralian Open не сработали – национальный закон выше. И теннисное сообщество согласно: все равны. Российские спортсмены были на карантине, прививались. Хачанов, Рублёв, Карацев едут. И, конечно, Медведев.

"Прошлогодние успехи Медведева, когда он был в финале, значительны, надеемся, что он добьётся, как минимум, такого же результата. И мы будем следить за их соперничеством с Джоковичем", – говорит президент Федерации тенниса Шамиль Тарпищев.

Но выйдет ли Джокович на корт? Пока у него нет на это права. Австралийская пресса язвит: “No way, Novak!” (Никак, Новак! – пер с англ.) И сейчас попытка обойти ковидный регламент грозит звезде мирового тенниса потерей очков не только в рейтинге, но и в глазах болельщиков.