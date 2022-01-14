Australian не Open: Джокович поборется за "Большой шлем" в суде

Новака Джоковича 15 января задержат офицеры иммиграционной службы Австралии. А когда в Москве будет 6 утра, первую ракетку мира под конвоем перевезут в специальный изолятор. Таково решение австралийских властей, которые повторно аннулировали визу Джоковича за нарушение въездных правил. Президент Сербии Вучич назвал все это травлей. Он пообещал Канберре жесткий ответ. Но вряд ли Белград сможет посоперничать в жесткости с Канберрой. Сам теннисист, которого фактически заберут прямо с корта за сутки до старта Australian Open, теперь ждет очередного суда. Остались ли у него шансы остаться в стране и в игре?

У центра для содержания мигрантов митингует горстка активистов-правозащитников. Они пришли на смену толпам сербских фанатов Новака Джоковича, которые в начале этой недели желаемое, казалось, получили. Но в конце ее Джокович опять возвращается под стражу. Его виза аннулирована решением иммиграционных властей Австралии, которое в разных полушариях вызвало полярную реакцию.

"Он отправляется домой? О, хорошо!" – реагируют на новости о Новаке Джоковиче в Мельбурне.

"Для сербов Австралия больше не существует", – резюмируют в Белграде.

В какой-то момент в разгар пандемии казалось, что Австралия хочет перестать существовать для всего мира. Самые жесткие рестрикции по пересечению границы для всех, локдаун с огромными штрафами и даже заключением в тюрьму для нарушителей. И это в духе австралийских законов. И до пандемии сюда нельзя было ввозить животных и растения. Салоны самолетов подвергались дезинфекции, чтобы уничтожить любое насекомое, которое может принести с собой тропическую заразу.

"Если говорить о ковиде, наша политика защиты границ сыграла главную роль в том, чего добилось правительство и Австралия в целом, у которой один из самых низких показателей смертности", – заявляет Скотт Моррисон.

Правда, на днях главный санитарный врач Скотт Моррисон заявил, что Австралия уже догнала остальной мир, COVID-19 распространяется по штатам со стремительной скоростью. И вот в этот период на континент пожаловал Джокович со своим неприятием вакцинации вообще, а также с вызвавшим массу вопросов медотводом.

"16 декабря 2021 года я был протестирован, у меня был диагностирован COVID-19, – заявил Новак Джокович. – К настоящему документу прилагается копия моего результата теста ПЦР".

Это из показаний серба, которые он давал в австралийском суде, их публикует немецкий журнал Der Spiegel, которые провел расследование и засомневался в подлинности тех самых ПЦР-тестов. Положительный мог быть сделан гораздо позже, считает команда IT-специалистов, к которым обратились немецкие журналисты.

"Их выводы демонстрируют, что, согласно идентификационным номерам на результатах сербского теста, отрицательный тест был проведен раньше положительного и внесен в базу данных, а не наоборот, как утверждают адвокаты Джоковича", – пишет германский журнал.

"Не могу комментировать действия австралийской стороны, почему они приняли невакцинированного спортсмена, – отмечает директор центра спортивной медицины ФМБА России Андрей Жолинский. – Но мы требуем здесь у нас, когда на территории России проводятся соревнования, чтобы он был вакцинирован, предоставил QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации".

Виза теннисиста аннулирована, но его снова не торопятся депортировать. Вся эта шумиха уже порядком надоела другим теннисистам, которые приехали на турнир, и которых на каждой пресс-конференции только и спрашивают о Джоковиче.

"Эта ситуация раздражает, потому что я хочу говорить о моем теннисе, о том, что происходит со мной", – заявляет теннисист Энди Мюррей.

Новак Джокович успел за эту неделю провести несколько тренировок, но в 8 утра 15 января 2022 года его ждут на собеседовании в пограничной службе. Видимо, его судьба в эти дни – бороться не на корте, а в суде. С 17 января слушания по делу первой ракетки возобновятся. В этот день турнир Большого шлема (Grand Slam tournament), на который приехал Джокович, как раз начнется.