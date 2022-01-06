Джокович ближайшие дни проведет в отеле с 46 беженцами

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович ближайшие дни проведет в специальном отеле Мельбурна, где на сегодняшний день содержатся 46 беженцев.

Ранее спортсмен был лишен визы для въезда в Австралию, где он должен принять участие в Australian Open. Однако спортсмен подал апелляцию и суд позволил ему остаться в стране до понедельника – дня, когда состоятся слушания по его делу.

На эти четверо суток Джокович размещен в специализированном отеле, на фасаде которого присутствует граффити: "Бесплатные пытки, заходите. 30 человек пытали сутками, это не преступление". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналистку Guardian Кейт Келли.

Напомним, Джокович – девятикратный и действующий победитель Открытого чемпионата Австралии. Его виза была аннулирована в связи с тем, что власти Австралии посчитали, что медотвод от обязательной для участия в Australian Open вакцинации серб получил безосновательно.