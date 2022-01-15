Новак Джокович предстанет перед судом в воскресенье

Задержанный ранее сербский теннисист Новак Джокович проведет ночь перед намеченным на воскресенье заседанием Федерального суда в Австралии в засекреченном месте.

Как сообщалось, спортсмен, чья австралийская виза была повторно аннулирована, в субботу, 15 января, прибыл на беседу с иммиграционными властями Австралии и снова был задержан, напоминает РИА Новости.

Пребывание теннисиста в засекреченном месте согласовано представителями властей Австралии и спортсмена в целях обеспечения безопасности Джоковича.

Ранее вопрос о пребывании Новака Джоковича в Австралии, где он должен принять участие в чемпионате Australia Open, рассматривался Федеральным окружным судом, по решению которого лишение спортсмена визы по прибытии было признано необоснованным. Но уже в пятницу судья принял решение о повторном аннулировании визы.

Причиной проблем, возникших у сербского теннисиста с визами, стало отсутствие у него прививки от коронавируса. Утверждается, что в декабре 2020 года Джокович переболел COVID-19. Спортсмену разрешили участвовать в чемпионате, но власти Австралии руководствовались тем, что все иностранцы, прибывающие в страну без карантина, должны быть привиты.