Найдено тело еще одного обезглавленного казахстанского полицейского

Число погибших в Алма-Ате силовиков увеличилось до 13 – найдено тело еще одного обезглавленного стража порядка, сообщили в городской комендатуре.

Манифестанты, вышедшие на улицы в знак протеста после резкого роста цен на сжиженный газ, не просто оказали ожесточенное сопротивление полицейским, но и отобрали у многих из них оружие, а затем атаковали административные здания и захватили аэропорт. Ночью в прежней столице Казахстана хозяйничали мародеры, которые разграбили множество супермаркетов, магазинов и отделений банков.

Около сотни вооруженных людей попытались захватить местный департамент полиции, но получили отпор, в результате, как сообщили власти, десятки протестующих были убиты. Точное число жертв среди устроивших погромы не называется, полицейские только в Алма-Ате потеряли 13 человек, причем двое из них были обезглавлены.

В ходе противостояния пострадали свыше тысячи человек, в том числе 353 правоохранителя. Помощь медиков потребовалась 400, из них 62 человека остаются в реанимации.

В Алма-Ате продолжается контртеррористическая операция (президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал участников погромов террористами), вооруженные люди удерживают подходы к двум больницам и собирают силы на площади Республики, откуда их ранее выставили.

На помощь властям страны пришли миротворческие силы стран – членов ОДКБ.