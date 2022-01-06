От Макрона требуют публичных извинений за сравнение с нечистотами

Французский президент Эммануэль Макрон оказался в центре громкого скандала. На днях он дал интервью изданию Le Parisien и очень эмоционально рассказывал про антиковидные меры, которые принимают власти. Кроме всего прочего Макрон заявил, что он, литературно выражаясь, хотел бы смешать с нечистотами всех тех французов, кто до сих пор не сделал прививку от коронавируса.

Местная оппозиция обратила внимание именно на эти слова. Главу государства обвинили в неуважении к соотечественникам, призвали публично взять свои слова назад и извиниться.

В то же время представители французского президента указывают, что он, во-первых, просто процитировал прошлого президента Жоржа Помпиду. Во-вторых, они указывают, что Макрона вполне можно понять: ситуация с вирусом и правда критическая. Только за минувшие сутки во Франции заразились ковидом 322 тысячи граждан.

Как сообщалось ранее на медиаплатформе "Смотрим", сам Макрон в интервью заявил, что очень хочет "разозлить антипрививочников".