Тема:

Коронавирус 23 минуты назад

07 января 2022 03:45

Эммануэль Макрон оказался в центре скандала


AP Images

Президент Франции оказался в центре громкого скандала. Эммануэль Макрон дал интервью изданию Le Parisien, в ходе которого очень эмоционально рассказывал про антикоронавирусные меры.

Глава Пятой республики заявил, что хотел бы смешать с нечистотами всех французов, которые не стали вакцинироваться. Макрона обвинили в неуважении и призвали извиниться.

В Елисейском дворце указали, что Макрон цитировал Жоржа Помпиду.

Президента Франции можно понять – ситуация с вирусом в стране критическая. Только за сутки коронавирусом COVID-19 заразились 322 тысячи французов.

общество в мире происшествия Франция вакцинация скандал Эммануэль Макрон коронавирус COVID-19 новости

Ранее по теме