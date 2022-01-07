Эммануэль Макрон оказался в центре скандала

Президент Франции оказался в центре громкого скандала. Эммануэль Макрон дал интервью изданию Le Parisien, в ходе которого очень эмоционально рассказывал про антикоронавирусные меры.

Глава Пятой республики заявил, что хотел бы смешать с нечистотами всех французов, которые не стали вакцинироваться. Макрона обвинили в неуважении и призвали извиниться.

В Елисейском дворце указали, что Макрон цитировал Жоржа Помпиду.

Президента Франции можно понять – ситуация с вирусом в стране критическая. Только за сутки коронавирусом COVID-19 заразились 322 тысячи французов.