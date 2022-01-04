Франция адаптируется к реальности и новому штамму

Новая угроза прямо сейчас надвигается на Европу – во Франции распространяется очередной штамм коронавируса. Громкое название ему пока не дали, но уже известно, что у этого вариант 46 мутаций. Вероятнее всего, новый вариант прибыл в Европу из Камеруна. На сегодня им заразились уже 12 человек, и это сразу после того, как Минздрав заявил о дефиците медиков.

"В некоторых странах из-за ограничений 30% медицинских работников не могут работать, но что мы должны сказать больным людям, которым требуется помощь? "Омикрон" при хорошем иммунитете, менее опасен, но он быстро распространяется. Отслеживая контакты, мы можем упростить некоторые правила. Но это не значит, что мы расслабились, это, скорее, адаптация к новой реальности", – заявил Оливье Веран, министр здравоохранения Франции.

Из-за "омикрона" прямо сейчас в изоляции не меньше миллиона британцев. Власти пока не планируют ужесточать меры. Школы и некоторые работодатели решили даже отменить удаленку, но лишь при условии отрицательного ПЦР-теста.

Жесткими задержаниями закончились демонстрации в немецком Баутцене. Противники ограничений, несмотря на запрет, заблокировали центр для марша протеста. Подобные акции – и в других городах. А в столице пытаются ускорить темпы вакцинации, пункты открыли даже в ночных клубах.

"Это довольно изнурительно, мы все надеялись, что сможем безопасно проводить свои мероприятия, но, к сожалению, это не так. Поэтому сейчас мы делаем все, чтобы помочь с вакцинацией и ревакцинацией, чтобы продолжать проводить культурные мероприятия даже во время высоких показателей заболеваемости", – говорит Лутц Лайксенринг, представитель Берлинского клуба.

В США, где число новых случаев заражения увеличилось почти в три раза, по всей стране люди вновь выстраиваются на очереди на тестирование.

В Нью-Йорке, несмотря на всплеск заболеваемости, школы решили не переводить детей на дистанционное обучение. Вернуться к очным занятиям смогут и ученики в Сиэтле. На входе школьники должны предъявить отрицательный ПЦР тест.

Очередной скандал – в рядах республиканцев. Вслед за Twitter аккаунт конгрессвумен от партии заблокировал и Facebook. Сообщается, что Марджори Тейлор Грин публиковала дезинформацию о коронавирусе. Сама она уже пожаловалась на это в Telegram.

А вот бразильские врачи сейчас обеспокоены новой угрозой – вспышками флурона. Эту смесь коронавируса с сезонным гриппом выявили сразу в трёх штатах страны.