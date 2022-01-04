В США 4 января поставлен абсолютный антирекорд по заболеваемости коронавирусом — более миллиона случаев за сутки. Прирост, получается, вдвое по сравнению с данными на последний день прошлого года. Американцы сметают с аптечных полок экспресс-тесты, в пункты приема анализов выстраиваются очереди длиной в километр.

Растет статистика и в Швеции. Она превысила 11 тысяч заболевших.

Положительный тест и у короля Карла XVI Густава и его супруги. Известно, что монаршая чета привилась тремя дозами вакцины. Заболевание супруги переносят в легкой форме.

А вот власти Австралии уже открыто заявляют, что все ресурсы для тестирования населения в стране исчерпаны. Подавляющее число новых заражений, говорят там, вызвано штаммом "омикрон".

В итальянском порту встал на якорь еще один круизный лайнер. На борту — 150 заражений. Большинство пассажиров судна — итальянцы, но если их смогут отправить по домам, то иностранцам предстоит обследование и карантин. Лайнер прибыл из французского Марселя. Именно в этом городе ученые заявили об обнаружении еще одного, нового, пока безбуквенного штамма коронавируса. Налицо новый вариант, отличный от уже господствующего в стране "омикрона". Мутаций почти 50. Насколько он опасен, откуда попал в Европу и эффективны ли против него западные вакцины?

Не успел научный мир разобраться с отличиями штамма "омикрон" от предшественников, коронавирус преподнес еще один повод для беспокойства. Новый вариант с рекордным количеством мутаций, их насчитали целых 46, зарегистрирован на юге Франции, в Марселе. Для сравнения, у "омикрона" их около 30. В ВОЗ уже внимательно следят за поведением нового штамма.

Нулевым пациентом оказался путешественник, вернувшийся из Камеруна. Известно, что он был полностью вакцинирован от коронавируса.

Пока известно о 12 случаях заражения, в том числе и среди детей. Но для того, чтобы сделать выводы о степени опасности нового штамма, данных ученым пока не хватает, как не хватает и согласия во французском парламенте. Там рассматривается законопроект о вакцинном пропуске. Дебаты продолжались до полуночи и завершились ничем — большинство из присутствующих депутатов проголосовали за перенос обсуждения вопреки мнению правительства.

Министр здравоохранения предлагает сделать вакцинные паспорта обязательными для посещения большинства общественных мест. То есть как справка о перенесенном ковиде, так и наличие отрицательного теста работать уже не будут. Провести законопроект через парламент хотели очень оперативно — до 15 января. Но депутаты внесли в него больше 500 поправок, которые теперь вряд ли успеют рассмотреть до назначенного срока.

При этом коронавирус на достигнутом не собирается останавливаться. Так, в Германии за последние сутки увидели первые итоги новогодних праздников — в стране выявлено 50 тысяч новых случаев. И ученые уверены, что фактические цифры еще выше, несмотря на то, что с 28 декабря в стране действуют ограничения на собрания. В ночной клуб попасть сейчас можно только для получения прививки.

В Британии, где за первый рабочий день нового года заразились 187 тысяч человек, правительство пока опасается ужесточать ограничения. Непопулярные меры явно не пойдут на пользу бедствующему рейтингу Бориса Джонсона. Британская пресса вновь продемонстрировала, что премьер год назад проигнорировал собственные предписания. На этот раз появились данные, что Джонсон не самоизолировался после контакта с заболевшим.