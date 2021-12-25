Поющие медсестры возмутили американцев

"Омикрон" испортил многим странам празднование Рождества по григорианскому календарю. Из-за нового штамма коронавируса в Германии, Греции и Шотландии запрещены уличные гуляния. В Нидерландах закрыты все рестораны и ночные клубы, а дома можно принимать не более двух гостей. В Лондоне отменили традиционные торжества на Трафальгарской площади. В Великобритании и Франции два дня подряд – рекордный рост числа зараженных за сутки.

Патриарх Константинопольский Варфоломей заразился коронавирусом. Общее состояние хорошее, но вот сможет ли он участвовать в службах, пока неизвестно. Тем временем, в Европе Рождество вновь омрачено антиковидными ограничениями. Всему виной – омикрон.

Поющие медсестры… Очередной креатив Белого дома вызвал в США волну критики. Несколько участников необычного хора почему-то выступали без масок. Без средств защиты были и зрители. В том числе первая леди Джилл Байден. И это несмотря на строгое правило находиться на территории администрации президента можно только в масках. Многие вообще посчитали кощунством танцы и веселье на фоне резкого скачка заболеваемости. За неделю число ковидных больных в США увеличилось на 38 процентов. За сутки еще 240 тысяч инфицированных.

Из-за болезни персонала сотни международных и внутренних рейсов отменили две крупнейшие американские авиа-компании – "Дельта" и "Юнайтед Эйрлайнз". Обе компании говорят, – ресурсы полностью истощены – сотрудников вызывают из отпусков, но людей все равно не хватает.

В Великобритании – число заражений штаммом "омикрон" превысило 110 тысяч. Только за сутки почти 24 тысячи. Страна несколько дней подряд показывает максимум по числу заболевших. По оценкам местного Минздрава – к концу декабря инфицированных будет больше миллиона. Дополнительных ограничительных мер британские власти пока не вводят, но Рождество вновь будет омрачено.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "Времени для покупки подарков все меньше, но есть одна замечательная вещь, которую вы можете дать вашей семье и всей стране – сделать прививку. Это будет лучшим подарком на Рождество".

А вот так сейчас выглядит Барселона. Обычно на Рождество здесь миллионы туристов. Сейчас пустые улицы и одинокие прохожие. В городе и во всей Каталонии действует комендантский час. Закрыты ночные клубы и дискотеки. Рестораны могут принимать только половину посетителей, театры и кино – только треть. Испания, по словам властей, переживает уже шестую волну коронавируса. Рост заболевших продолжается вторую неделю. За сутки – более 37 тысяч случаев.

Из ЮАР – вернулась группа российских ученых. Там они изучали омикрон-штамм, посещали местные больницы. Большинство госпитализированных с ковидом жителей ЮАР не делали прививку.

Оксана Гусева, помощник министра здравоохранения Российской Федерации: "Мы изучали клиническую симптоматику таких целевых групп, как дети, беременные женщины, лица, страдающие хроническими не инфекционными заболеваниям, и хроническими инфекционными заболеваниями: это ВИЧ, туберкулез. По нашим наблюдениям, до 98% не вакцинированных пациентов находятся на лечении в стационарных условиях, различных клиник ЮАР".

По данным Всемирной организации здравоохранения, "омикрон" обнаружили уже в 110 странах. ВОЗ считает, что из-за высоких темпов распространения он может оказать серьезное давление на системы здравоохранения по всему миру. Число случаев "омикрона" в мире удваивается – в среднем каждые два дня.